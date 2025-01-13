Αιγάλεω: Συνελήφθησαν 6 άτομα για απόπειρα κλοπής μεταλλικών αντικειμένων και χαλκού από επιχείρηση

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω το βράδυ της Κυριακής εντός επιχείρησης στην περιοχή του Αιγάλεω, 6 άτομα, ηλικίας 47, 39, 38, 26, 16 και 15 ετών κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έπειτα από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της 'Αμεσης Δράσης, σχετικά με κλοπή από επιχείρηση στην περιοχή του Αιγάλεω, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προσέτρεξαν άμεσα στο σημείο.

Εκεί εντόπισαν τους 6 κατηγορούμενους εντός της επιχείρησης όπου είχαν αφαιρέσει μεγάλη ποσότητα μεταλλικών αντικειμένων και καλωδίων χαλκού με σκοπό να τα μεταφέρουν σε όχημα που είχαν σταθμεύσει εκτός της εταιρείας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

