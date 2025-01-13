Kοζάνη: Άνοιξε η Εγνατία οδός για τα όλα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

Με απόφαση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας ήρθη ο αποκλεισμός της Εγνατίας οδού από τον Πολύμυλο Κοζάνης έως και την Παναγιά Γρεβενών καθώς και σε τμήματα του κάθετου άξονα Σιάτιστα -Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, Φλώρινας - Τελωνείο Νίκης για όλα τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Επίσης επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών και στο εθνικό δίκτυο, Κοζάνης - Ελασσόνας και Γρεβενών- Καλαμπάκας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και σε πολλά τμήματα του Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου στην Δυτ. Μακεδονία, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης και του παγετού που αναμένεται να ακολουθήσει κατά την διάρκεια της νύκτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.