Kοζάνη: Άνοιξε η Εγνατία οδός για τα όλα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

Με απόφαση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας ήρθη ο αποκλεισμός της Εγνατίας οδού από τον Πολύμυλο Κοζάνης έως και την Παναγιά Γρεβενών καθώς και σε τμήματα του κάθετου άξονα Σιάτιστα -Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, Φλώρινας - Τελωνείο Νίκης για όλα τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Επίσης επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών και στο εθνικό δίκτυο, Κοζάνης - Ελασσόνας και Γρεβενών- Καλαμπάκας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και σε πολλά τμήματα του Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου στην Δυτ. Μακεδονία, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης και του παγετού που αναμένεται να ακολουθήσει κατά την διάρκεια της νύκτας.
