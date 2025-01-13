Ένας χαρισματικός μαθητής με διακρίσεις στην Κω

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έφτασε στα Δωδεκάνησα και «φωτίζει» για ακόμη μια φορά τα πρόσωπα που «έχουν κάτι να μας πουν» καθώς έχουν διακριθεί στον τομέα τους παρουσιάζοντας ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες.

Πρόσωπα όπως ο Γιώργος Σταματάκης, ένα χαρισματικό παιδί με ιδιαίτερη κλίση στα μαθήματα αλλά και στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας – για την οποία έχει κατακτήσει δεύτερη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό.

Ο Γιώργος ζει με τους γονείς τους στην Κω και φοιτά στην έκτη τάξη του δημόσιου σχολείου.

Τις ικανότητές του κατάφερε να ξεχωρίσει η δασκάλα του, χάρις στην οποία και άλλα παιδιά της περιοχής είχαν διακρίσεις.

«Μ' αρέσει πολύ η αγγλική γλώσσα κι επίσης μ' αρέσουν οι διαγωνισμοί» περιγράφει με τη Δασκάλα Αγγλικών του, κα Έρικα Ανθούλη να προσθέτει από την πλευρά της πως ο Γιώργος είναι σαν να βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον όταν κάνει αγγλικά.

«Από μικρή ηλικία ξεχώριζε και ήταν λίγο πιο μπροστά» συνοψίζει η μητέρα του Χριστίνα Χατζηνικήτα περιγράφοντας πως ο Γιώργος ξεκίνησε να διαβάζει από πολύ μικρή ηλικία ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα ακολουθούσε αυτή η επιτυχία.

«Προσπαθούμε να δίνουμε στα παιδιά μας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα μπορούν να πιάσουν», υπογραμμίζει ο πατέρας του Γιώργος Σταματάκης συνοψίζοντας πως δυστυχώς οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες στην Περιφέρεια.

«Νιώθουμε πως δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις για τη ζωή μας, τις παίρνουν κάποιοι άλλοι», τονίζει.

Η οικογένεια που έχει στήσει τη ζωή της στο Αιγαίο επιθυμεί το καλύτερο για τα παιδιά της και εύχεται να είναι σε θέση να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και περισσότερο να είναι οι ίδιοι ως γονείς σε θέση να μπορούν να τους προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για αυτό.

Πηγή: skai.gr

