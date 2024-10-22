Tαυτοποιήθηκε 27χρονος που καλούσε σε βία κατά του Μάριου Σιαλμά

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας τακτικής διαδικασίας σε βάρος 27χρονου, κατηγορούμενου για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, ο 27χρονος προέβη σε δημόσια ανάρτηση στο επιχειρηματικό προφίλ του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, με περιεχόμενο που προκαλούσε και διέγειρε σε διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος του, αλλά και πολιτικών προσώπων γενικότερα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ ακολούθησε κατεπείγουσα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη που έκανε την επίμαχη ανάρτηση ενώ το υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα και την αστυνομική προανάκριση, προέκυψε η εμπλοκή του 27χρονου στη διαχείριση του επίμαχου λογαριασμού, μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών που αντιστοιχούσαν σε συνδέσεις διαδικτύου του σπιτιού και της εργασίας του.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 27χρονου, όπου ταυτοποιήθηκε και προανακριτικά η εμπλοκή του στην υπόθεση ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.