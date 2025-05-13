Έχουν περάσει 11 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό στο Ληξούρι, που προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όχι θύματα. Οι πληγές είναι ακόμα εμφανείς παντού. Στις εργατικές κατοικίες κάποια σπίτια ισοπεδώθηκαν τελείως και οι άνθρωποι περιμένουν να ξαναχτιστούν. Όσοι έχουν κίτρινα σπίτια, με πολύ σοβαρές ζημιές, περιμένουν επίσης να επισκευαστούν.

Η ξακουστή Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη και το Θέατρο του Ληξουρίου που στέγαζαν τον πολιτισμό που είχαν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, όπως και ένα εκκλησάκι ιστορικής αξίας στα Δεματορά έχει ανάγκη να στηριχτεί οικονομικά.

Δείτε τι είπε ο αναπληρωτής Δήμαρχος Γάλεμπ Ντιουάνι στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

