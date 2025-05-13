Χανιά: Eξαρθρώθηκε κύκλωμα trafficking

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, μέσω της συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης στα Χανιά.

Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν τρία άτομα, για εμπορία ανθρώπων, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής ενώ τα θύματα εμπορίας, εντοπίστηκαν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν ως κατάλυμα όπου διέμεναν μαζί τους.

Επίσης κατασχέθηκαν -16- διαβατήρια αλλοδαπών αρχών, πλαστά χαρτονομίσματα, το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ, πιστόλι, -10- κινητά τηλέφωνα.

Από την εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, οι οποίοι τελούσαν υπό συστηματική εργασιακή εκμετάλλευση στα Χανιά, συνελήφθησαν, ένας 48χρονος ημεδαπός ο οποίος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και δύο αλλοδαπές (42 και 51 ετών), κατηγορούμενοι όλοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία, εμπορεύεται ανθρώπους κατ' επάγγελμα, διευκολύνοντας την είσοδο τους στον ελλαδικό χώρο και την παράνομη διαμονή τους, για πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και κατά περίπτωση για παραβάσεις νόμου περί όπλων. Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου και την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Από την έρευνα προέκυψε, πως, οι συλληφθέντες έχοντας συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία δράσης, προσέγγιζαν αλλοδαπούς υπηκόους διαφόρων εθνικοτήτων, εκμεταλλευόμενοι ότι τα θύματά τους είχαν ανάγκη για εργασία και μετερχόμενοι άλλοτε εξαναγκαστικών και άλλοτε απατηλών μέσων, αποσπούσαν την συναίνεσή τους και προέβαιναν στην συστηματική εργασιακή τους εκμετάλλευση σε διάφορες επιχειρήσεις, αποκομίζοντας από αυτούς παράνομο περιουσιακό όφελος. Επιπλέον, δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής των ατόμων αυτών στον ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, εξακριβώθηκε ότι, ο 48χρονος και η 42χρονη ενεργώντας από κοινού και τουλάχιστον κατά το τελευταίο 6μηνο, διακίνησαν από την Αθήνα στα Χανιά με τη συνοδεία της 51χρονης, τουλάχιστον -39- μετανάστες, άνευ νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και προσπάθησαν να τους τοποθετήσουν για εργασία σε επιχειρήσεις στην περιοχή των Χανίων. Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχειακό συγκρότημα σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, το οποίο οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως κατάλυμα και διέμεναν μαζί με τα θύματά τους, εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν φθάσει εκεί υπό την εποπτεία και καθοδήγησή τους και ανέμεναν να τοποθετηθούν για εργασία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους και οικίες που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι συλληφθέντες σε Χανιά και Αθήνα, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: "16 διαβατήρια αλλοδαπών αρχών, 798 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, καταφανώς πλαστά, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, δέκα κινητά τηλέφωνα, αεροβόλο πιστόλι, χρηματικό ποσό των 4.677.000 Ρουπίων Ινδονησίας, ιδιόχειρα σημειώματα με στοιχεία προσώπων και χρηματικά ποσά".

Όπως γνωστοποιούν οι αρχές, το έγκλειστο μέλος της εγκληματικής ομάδας, είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου την 03.05.2025 διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για πλαστογραφία, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.

Για τα θύματα εμπορίας, λόγω της εργασιακής τους εκμετάλλευσης, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία για παροχή αρωγής και προστασίας με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης σε ζητήματα εμπορίας ανθρώπων «Α21».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.

