Προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο των τριών μελών της οικογένειας στο Ελληνικό

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, με βάση τη δικογραφία, έδωσε παραγγελία να διερευνηθεί εάν οι θάνατοι οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παθολογικά αίτια

Ελληνικό

Της Έλενας Γαλάρη

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τους θανάτους των τριών μελών της οικογένειας στο Ελληνικό. 

Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος έδωσε παραγγελία να διερευνηθεί εάν οι θάνατοι οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παθολογικά αίτια. Κατά την έρευνα θα προσκομιστούν ιατροδικαστικές, τοξικολογικές  και ιστολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτων των τριών ατόμων. 

