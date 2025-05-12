Προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο των τριών μελών της οικογένειας στο Ελληνικό

Της Έλενας Γαλάρη

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τους θανάτους των τριών μελών της οικογένειας στο Ελληνικό.

Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος έδωσε παραγγελία να διερευνηθεί εάν οι θάνατοι οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παθολογικά αίτια. Κατά την έρευνα θα προσκομιστούν ιατροδικαστικές, τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτων των τριών ατόμων.

Πηγή: skai.gr

