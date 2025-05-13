Nέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 16.30 της Τρίτης, στην παραλιακή -επί της Ζεφύρου, συνέχεια της Ποσειδώνος, στο ύψος της Φαέθωνος- στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του, με συνέπεια να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Οδηγοί ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, επισημαίνοντας ότι το όχημα είχε «αρπάξει» φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής και διαπίστωσαν ότι έβγαιναν καπνοί από το όχημα. Ταυτόχρονα, η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία οδηγό.



Πηγή: skai.gr

