Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν τη μετακίνηση του επιβατηγού οχηματαγωγού ταχύπλοου jumbo Jet σημαίας Κύπρου κατά τη διάρκεια της επιβίβασης επιβατών στο λιμάνι της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ δόθηκε εισαγγελική εντολή για διερεύνηση του συμβάντος.

Το ταχύπλοο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Τήνο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο και επιστροφή.

Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Μυκόνου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Με εντολή εισαγγελέα σχηματίζεται δικογραφία για τα αίτια.



Πηγή: skai.gr

