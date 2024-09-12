Συνελήφθη, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024 από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περιοχή της Αθήνας, 25χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα εκβίασης.

Προηγήθηκε καταγγελία άνδρα σε βάρος άγνωστης δράστιδας, διαχειρίστριας προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία τον απειλούσε μέσω της εφαρμογής, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό οπτικοακουστικού υλικού με ερωτικό περιεχόμενο, το οποίο είχε αποκτήσει κατά την επικοινωνία τους, αν δε της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση της 25χρονης ως διαχειρίστρια του επίμαχου διαδικτυακού προφίλ.

Η 25χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην οικία της, σε περιοχή της Αθήνας, ενώ από την επιτόπια έρευνα κατασχεθέντων πειστηρίων – λάπτοπ και κινητό τηλέφωνο-, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή της στην υπόθεση, καθώς βρέθηκε το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.