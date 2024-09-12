Συνολικά 85 πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής χρηματικής αξίας 15.000 ευρώ, μια μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και μία σιδερογροθιά βρέθηκαν στην κατοχή ενός 22χρονου, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του, στην πόλη των Γρεβενών.

Ο άνδρας συνελήφθη για παραχάραξη νομίσματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και περί όπλων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

