Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για τον διορισμό της 'Αννας Στρατινάκη ως νέας Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα προταθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης για να αναλάβει άμεσα αυτά τα καθήκοντα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός στην τοποθέτησή του ενώπιον των μελών της Επιτροπής αναφέρθηκε στο πλούσιο βιογραφικό της κ. Στρατινάκη, στην εμπειρία της από άλλα καίρια πόστα και στους λόγους για τους οποίους προτάθηκε για την κρίσιμη θέση της Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης όπως και συνολικά η Κυβέρνηση στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως το έχει πράξει με την Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, την οποία ενισχύει με την έγκριση 50 νέων προσλήψεων. Το ίδιο πράττει και για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, καθώς αποκτά ιδιαίτερο ρόλο. Μίλησε για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ικανοποίησης μιας σειράς αιτημάτων για την βελτίωση των υποδομών που έχει στην διάθεσή του.

Νωρίτερα, ο υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον απερχόμενο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, ο οποίος συνοδευόταν από την Αναπληρώτρια Συνήγορο, Βασιλική Μπώλου και τον Βοηθό Συνήγορο, Ευθύμιο Τσίγκα.

Ο κ. Ζαγορίτης κατέθεσε στον κ. Θεοδωρικάκο τον απολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2023 και ο υπουργός Ανάπτυξης τον ευχαρίστησε θερμά για την πάρα πολύ σημαντική δουλειά που έκανε επί δέκα συναπτά έτη σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο θεσμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

