Απαγορεύθηκε ο απόπλους του επιβατηγού - οχηματαγωγού ταχύπλοου «SUPER EXPRESS» (Ν.Π. 12580), όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης στο λιμάνι της Μυκόνου, προσέκρουσε σε ρυμουλκό σκάφος και στη συνέχεια υπέστη επακούμβηση στην προβλήτα.

Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Πάρος-Ίος-Θήρα και επιστροφή, μεταφέροντας 158 επιβάτες, 11 Ι.Χ. οχήματα και 1 δίκυκλο.

Μετά την πρόσκρουση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυκόνου προχώρησε άμεσα σε απαγόρευση απόπλου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και να διαπιστωθεί η αξιοπλοΐα του σκάφους.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος.

Στο λιμάνι της Μυκόνου περίμεναν άλλοι 81 επιβάτες προκειμένου να επιβιβασθούν, οι οποίοι μαζί με τους 158 θα προωθηθούν στους τελικούς προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Κατά τον χρόνο του συμβάντος, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα.

Πηγή: skai.gr

