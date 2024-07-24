Σε περισσότερους από 4.500 ελέγχους καταγγελιών πολιτών που αφορούν σε παραλίες και αιγιαλούς σε όλη την χώρα, προχώρησαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους κατά τόπους δήμους σε περισσότερες από 150 παραλίες και περισσότερες από 750 επιχειρήσεις. Οι καταγγελίες που εξετάστηκαν προήλθαν κατά βάση μέσω της εφαρμογής MyCoast, αλλά και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων πολιτών στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Η γενική εικόνα από τους μαζικούς ελέγχους των τελευταίων εβδομάδων είναι, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες και το νέο νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, από τους ελέγχους των καταγγελιών προέκυψαν και αρκετές παραβάσεις, οι οποίες κυμαίνονταν από την απουσία σήμανσης έως υπερβάσεις του υπό κατάληψη χώρου από επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, άλλες κατασκευές, καθώς και περιπτώσεις που ήταν αυθαίρετη η κατάληψη χωρίς σύμβαση παραχώρησης.

Σε όλες τις επιχειρήσεις που αποδείχθηκαν παραβάσεις, δρομολογήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε σύμβαση διενεργήθηκαν περίπου 20 σφραγίσεις τμημάτων παραλίας που παράνομα είχαν καταληφθεί από ομπρελοκαθίσματα, σε περιοχές όπως η Ρόδος, το Μεσολόγγι, ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Πάργα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο κλπ. Τα τμήματα αυτά επέστρεψαν για ελεύθερη χρήση στους πολίτες. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν συνολικά τις 800.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι 6 περιοχές της χώρας που συγκέντρωσαν πανελλαδικά τις περισσότερες καταγγελίες και ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

Χαλκιδική: Εξετάστηκαν 1.396 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 8 παραλίες και 38 επιχειρήσεις όπου και διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις.

Πρέβεζα: Εξετάστηκαν 873 καταγγελίες. Τα κλιμάκια των ελεγκτών προχώρησαν σε ελέγχους σε 6 παραλίες και 35 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις.

Ανατολική Αττική: Εξετάστηκαν 570 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε 17 παραλίες και 49 επιχειρήσεις της περιοχής διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις και επιβλήθηκε αντίστοιχος αριθμός διοικητικών μέτρων.

Κυκλάδες: Εξετάστηκαν 409 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 10 διαφορετικές παραλίες και 37 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκε μόνο μία παράβαση.

Κέρκυρα: Εξετάστηκαν 325 καταγγελίες. Από τους ελέγχους σε 3 παραλίες και 5 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις.

Δωδεκάνησα: Εξετάστηκαν 163 καταγγελίες. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 10 παραλίες και 23 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις.

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά το επόμενο διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών, αλλά και σε εκείνες όπου υπάρχει πληθώρα επώνυμων καταγγελιών.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, «σφραγίστηκε» από την Κτηματική Υπηρεσία γνωστό κατάστημα εστίασης στην παραλία της Καλαμάτας. Η Υπηρεσία προέβη στο συγκεκριμένο μέτρο μετά από καταγγελίες για υπερβάσεις, στην πλατφόρμα του mycoast.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.