Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού απέστειλαν πρόσφατα καθηγητές γυμνασίου/Λυκείου του Βερολίνου, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα με τους μαθητές τους για εκπαιδευτική εκδρομή αλλά δεν κατάφεραν να επισκεφθούν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λόγω έλλειψης προσωπικού και ωραρίου – έκλεινε στις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την επιστολή , την οποία κοινοποίησε ο Σύλλογος Αρχαιολόγων Ελλάδας, οι καθηγητές αναφέρουν:

«Φέτος η εκδρομή μας πραγματοποιήθηκε από 10 ως 20 Απριλίου. Δυστυχώς, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη κατάσταση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 13 Απριλίου το μουσείο - «ναυαρχίδα» του ελληνικού πολιτισμού:

- ήταν κλειστό λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως μας ειπώθηκε, από τις 16:00 το απόγευμα. Και αυτό στα μέσα Απριλίου, σε μια εποχή, κατά την οποία ο πολιτιστικός τουρισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι βρεθήκαμε 61 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές σχεδόν προ κεκλεισμένων θυρών!

- «σχεδόν» διότι είχαμε παράθυρο επίσκεψης στις 15:30! Η υπεύθυνη υπηρεσία μας το είχε δώσει μόλις στα μέσα Μαρτίου.

- Και ενώ είχαν επαφή με το ταξιδιωτικό μας γραφείο, δεν μας ειδοποίησαν – έστω την ίδια μέρα – για το κλείσιμο στις 16:00, γεγονός που μας ωθεί στην εντύπωση ότι δεν ήταν τόσο έκτακτο το κλείσιμο του μουσείου νωρίς. Αν είχαμε γνώση του περιορισμένου ωραρίου, θα μπορούσαμε αυθημερόν να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας επισκεπτόμενοι το Εθνικό Μουσείο το πρωί και αφήνοντας για το απόγευμα π.χ. την Αρχαία Αγορά ή τον Κεραμεικό που ήταν ανοικτά ως τις 20:00.

- Προς κατάπληξή μας η ιστοσελίδα δεν ήταν ενημερωμένη σχετικά με τις ώρες λειτουργίας, δίνοντας ως ισχύουσες ώρες ως 20:00, ακόμη και αφού έκλεισε το μουσείο!».

«Ευχόμαστε να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο θέμα, ώστε να μη βρεθούν ξανά μαθητές ή όποιοι άλλοι επισκέπτες του εμβληματικού για τον ελληνικό πολιτισμό Μουσείου σε ανάλογη θέση» καταλήγουν στην επιστολή τους οι καθηγητές.

