Εντάλματα σύλληψης για τον άγριο ξυλοδαρμό Ελληνοκαναδού στο Ηράκλειο Κρήτης

Υπήρξε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου - Οι 2 βασικοί  ύποπτοι, αναζητούνται αυτή τη στιγμή από τις Αρχές

Αστυνομία

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος των δραστών για τον άγριο ξυλοδαρμό Ελληνοκαναδού στο Ηράκλειο.

Πλέον είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και αφορούν τους δύο ταυτοποιημένους άνδρες και συγκεκριμένα τα άτομα τα οποία αποτυπώνονται στο οπτικοακουστικό υλικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Πρόκειται για έναν 32χρονο άνδρα από το Γάζι και έναν άνδρα 31 ετών από τα Ζωνιανά. Φαίνεται ότι σε εκείνες περιοχές θα επικεντρωθούν και οι έρευνες τις επόμενες ώρες που είναι σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στον εισαγγελέα αφορούσε κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, όμως υπήρξε αναβάθμιση. Πλέον αφορά το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, το οποίο κινεί ξανά την διαδικασία που είχε παγώσει για αρκετά εικοσιτετράωρα. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα στην δικογραφία τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, όμως οι 2 βασικοί ύποπτοι, αναζητούνται αυτή τη στιγμή από τις Αρχές.

