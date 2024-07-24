Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του ΣτΕ από την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024, καθώς μετακομίζει προσωρινά σε νέο κτίριο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου 74.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, αναστέλλονται όλες οι δικονομικές προθεσμίες που τίθενται είτε εκ του νόμου, είτε από το ΣτΕ.

Όμως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνεχίζει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή και η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Ακόμη η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η επεξεργασία των επειγόντων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων θα γίνονται στο κτίριο επί της οδού Αιόλου 74.

Η μεταφορά του ΣτΕ γίνεται καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη επισκευές ευρείας έκτασης στο κτίριο του Αρσακείου (Πανεπιστημίου 47-49) που στεγάζεται τα τελευταία χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση του κ. Πικραμένου έχεις ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 22 παρ.2 του ν. 4938/2022 "Kώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις", σύμφωνα με το οποίο : "'Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία ενός δικαστηρίου...ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το δικαστήριο, σταθμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφασίζει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργασιών του δικαστηρίου...για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Η απόφαση γνωστοποιείται στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και αναρτάται στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου..Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας του δικαστηρίου"

β) ότι στις 9 Αυγούστου 2024 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες μετεγκατάστασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οδό Αιόλου 74 και

γ) ότι από την 1η Αυγούστου έως και τις 9 Αυγούστου 2024 θα είναι αδύνατη η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Την αναστολή των εργασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας από την Πέμπτη 1 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024.

2) Την αναστολή, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, όλων των δικονομικών προθεσμιών που τίθενται είτε εκ του νόμου, είτε από το Δικαστήριο.

3) Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα συνεχίζει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή και η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο Αρσάκειο Μέγαρο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 47-49. Η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η επεξεργασία των επειγόντων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων θα γίνονται στο κτίριο επί της οδού Αιόλου 74.

4) Πρόεδρος του Β΄ θερινού Τμήματος είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Ντουχάνης, Γραφείο 3.18 στο κτίριο επί της οδού Αιόλου 74».

