«Σφραγίστηκε» από την Κτηματική Υπηρεσία γνωστό κατάστημα εστίασης στην παραλία της Καλαμάτας. Η Υπηρεσία προέβη στο συγκεκριμένο μέτρο μετά από καταγγελίες για υπερβάσεις, στην πλατφόρμα του mycoast.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, χθες νωρίς το πρωί στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου πήγαν στο παραλιακό κατάστημα και δήλωσαν τη σφράγισή του, κλείνοντας το χώρο με κόκκινες κορδέλες και αναρτώντας πινακίδες ότι απαγορεύεται η είσοδος, καθώς σφραγίσθηκε λόγω αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού, βάσει του άρθρου 18 του νόμου 5092 του 2024.

Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα εστίασης της παραλίας της Καλαμάτας, στο οποίο μπαίνει «λουκέτο» επ’ αόριστον, μέχρις ότου αρθούν οι παρανομίες και οι υπερβάσεις.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση επιβλήθηκε επίσης και το χρηματικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

