Μπουτάρης: Φωτογραφίες του όταν ήταν παιδί, και νεαρός, με τον πατέρα και τη σύντροφό του

Άγνωστες στο ευρύ κοινό φωτογραφίες του Γιάννη Μπουτάρη που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών παρουσιάζει το elenasdiary blog. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται παιδί, και λίγα χρόνια μετά νεαρός, με τον πατέρα του και τη σύντροφο της ζωής του.

«Είμαι μόνιμα ερωτευμένος με τη ζωή. Μ’ αρέσει που ζω, το διασκεδάζω, μ’ αρέσει να είμαι με τη γυναίκα, άσχετα αν πολλοί με χαρακτηρίζουν γκομενιάρη» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων στο Protagon.

Σε προσκύνημα στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, στον χώρο τον οποίο για εννέα χρόνια τίμησε με την ιδιότητα του δημάρχου της πόλης που αγάπησε, θα εκτεθεί την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη. Την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Τι γράφει στην ανάρτησή του το elenasdiary blog



«Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γιάννης Μπουτάρης, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης. Δήμαρχος της πόλης από το 2011 έως το 2019, αφού κέρδισε δύο διαδοχικές δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις, υπήρξε αντισυμβατικός σε όλη την πολιτική του καριέρα και έφερε έναν νέο αέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διαμορφώνοντας την σύγχρονης ταυτότητάς της Θεσσαλονίκης. Γεννημένος το 1942, γόνος της οικογένειας Μπουτάρη, ταυτισμένη με την οινοποιία ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν γνωστός επιχειρηματίας στον τομέα του κρασιού, με την οικογενειακή επιχείρηση «Κτήμα Κυρ-Γιάννη» να θεωρείται σήμερα από τις κορυφαίες οινοπαραγωγικές μονάδες της Ελλάδας.

»Από την εταιρεία «Μπουτάρη» αποχώρησε το 1996 και ίδρυσε την εταιρεία «Κυρ-Γιάννη» -με τα ομώνυμα κρασιά και τα οινοποιεία σε ιδιόκτητους αμπελώνες, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας και στο Αμύνταιο-, την οποία σήμερα διευθύνουν οι δύο του γιοι καρπός του γάμου του με την σύντροφο της ζωής του Αθήνα, από την οποία πήρε διαζύγιο το 1981 αν και το ζευγάρι έμελλε να επανασυνδεθεί και να μείνει μαζί μέχρι τέλους. Είχε αφηγηθεί σε συνέντευξη του στο Protagon: «Είμαι μόνιμα ερωτευμένος με τη ζωή. Μ’ αρέσει που ζω, το διασκεδάζω, μ’ αρέσει να είμαι με τη γυναίκα, άσχετα αν πολλοί με χαρακτηρίζουν γκομενιάρη. Πάντα έτσι με λέγανε. Κι όταν έπινα, δεν λέγανε ο Γιάννης πίνει, λέγανε ο Γιάννης είναι γλεντζές ή ο Γιάννης είναι γκομενιάρης. Όταν έπινα δεν ήμουν ενοχλητικός. Μπορεί να γελοιοποιούμουν αλλά δεν ενοχλούσα. Πολλοί πίνουν και γίνονται κλαψιάρηδες ή ενοχλητικοί ή επιθετικοί. Εγώ ήμουν μάλλον γλυκός. Βέβαια, στην πραγματικότητα, ένας μεθύστακας ήμουν. Όλη τη δεκαετία του ‘80 ήμουν λιωμένος στη δουλειά αλλά έπινα κιόλας. Όταν αποφάσισα να πάω στο Κέντρο Αποτοξίνωσης είχα ήδη αποφασίσει να ξαναγυρίσω στην Αθηνά. Εκείνη συζούσε με κάποιον κι εγώ είχα διάφορες, αλλά της είπα ότι ήθελα να είμαι μαζί της. Μου ζήτησε να σταματήσω να πίνω, κι έτσι πήγα στο πρόγραμμα. Δεν ξαναπαντρευτήκαμε.» Στις φωτογραφίες σε παιδική ηλικία με τον αδελφό του στην οικογενειακή επιχείρηση, νεαρός με τον πατέρα του με την σύντροφο της ζωής του Αθηνά».

