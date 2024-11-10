Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Δάφια της Λέσβου.

Σε μονάδα της ίδιας περιοχής εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες το πρώτο κρούσμα του ιού της ευλογιάς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αρχές του νησιού αλλά και στους κτηνοτρόφους για τη λήψη μέτρων και τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ήδη έχουν ληφθεί εργαστηριακά δείγματα τα οποία εστάλησαν σήμερα αεροπορικώς και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίσθηκαν τα νέα κρούσματα της ευλογιάς, έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ. Ήδη κλιμάκια κτηνιάτρων από το πρωί έκαναν ελέγχους στη ζώνη προστασίας των 3 χλμ και στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ.

Προς θανάτωση θα οδηγηθούν τα 220 ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας που εντοπίστηκε το δεύτερο κρούσμα. Την ίδια κατάληξη είχαν και τα 110 πρόβατα της πρώτης κτηνοτροφικής μονάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα, μετά την επιβεβαίωση της μόλυνσης της εκτροφής, επιβλήθηκαν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της μετάδοσης και την εκρίζωση της ζωονόσου της ευλογιάς του Προβάτου, τα οποία είναι:

1. H απαγόρευση εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου των ζώντων ζώων, των μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών.

2. Η απαγόρευση αγοραπωλησιών των αιγοπροβάτων στη Π.Ε Λέσβου.

3. Η απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός της Π.Ε Λέσβου με σκοπό την πάχυνση και την αναπαραγωγή.

4. Την απαγόρευση των μετακινήσεων αιγοπροβάτων με σκοπό την άμεση σφαγή σε όλη την επικράτεια της Π.Ε Λέσβου έως την ολοκλήρωση των κλινικών και επιδημιολογικών ελέγχων του συνόλου των εκτροφών από την Κτηνιατρική Υπηρεσία που βρίσκονται στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης που έχουν ορισθεί και είναι οι ακόλουθες:

Ζώνη προστασίας η οποία οριοθετείται από το Δ. Δ. Καλλονής, Δ. Κ. Δαφίων – Πετσοφά – , Δ. Κ .Κεράμι, Σκάλα Καλλονής, Ιερά Μονή Λειμώνος, Κουκουβαγιές – Αχλαδιές, Παπιανά του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ζώνη επιτήρησης η οποία οριοθετείται από Δ. Δ. Καλλονής, Δ. Δ. Στύψης, Δ. Δ. Σκουτάρου Δ.Δ. Φίλιας, Δ. Δ. .Λαφιώνα , Δ. Δ. Υψηλομέτωπο, Δ. Δ. Ανεμώτια, Δ. Δ. Παράκοιλα, Δ. Δ. Αγία Παρασκευής, Δ. Δ. Νάπης του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Λέσβου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της νόσου της ευλογιάς των προβάτων στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.