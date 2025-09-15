Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Σαράφης» και «Κελέση»

Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis με τις κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση σε βάρος πολιτικών προσώπων, αποφάσισε το Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντίστοιχα, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Σημειώνεται πως η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των κατηγορουμένων για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και την απαλλαγή, για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

