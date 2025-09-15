Στο πλευρό των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) κατά τη διάρκεια δράσεων προληπτικών εξετάσεων και κατ' οίκον επισκέψεων, στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η κ. Αγαπηδάκη επισκέφθηκε χωριά, τη Μύκη, τη Μελίβοια και την Κοτύλη στην Ξάνθη, τον Κάρδαμο, την Οργάνη και τη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, από όπου ξεκίνησε η πιλοτική φάση των ΚΟΜΥ τον περασμένο Φεβρουάριο, συζητώντας με τους κατοίκους τρόπους ενίσχυσης της δράσης και διαπιστώνοντας τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ' οίκον υπηρεσίες.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

Οι ΚΟΜΥ προσέφεραν υπηρεσίες υγείας στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου τόσο σε σταθερά σημεία της κοινότητας όσο και κατ' οίκον. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε σε ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Συνολικά, το τριήμερο δράσης των ΚΟΜΥ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και πάνω από 30 κατ' οίκον επισκέψεις, αριθμοί που αναδεικνύουν τη σημασία και τον ουσιαστικό αντίκτυπο των ΚΟΜΥ στις τοπικές κοινωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΚΟΜΥ αξιοποιούν επίσης την τηλεϊατρική, δίνοντας τη δυνατότητα στους γιατρούς να προχωρούν σε απομακρυσμένες διαγνώσεις και να παρακολουθούν ασθενείς χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους.

Οι ΚΟΜΥ θα συνεχίσουν τις επόμενες μέρες τις δράσεις τους στα 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, ενισχύοντας την παρουσία του ΕΣΥ κοντά στις τοπικές κοινωνίες, φτάνοντας σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας συνόδευε καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας η Αλεξάνδρα Τιτοπούλου, υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

