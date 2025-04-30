Στο ΚΑΤ οπού νοσηλεύεται ο γνωστός κλαρινίστας Άρης Μουγκοπέτρος μετά τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του από κροτίδα τη Δευτέρα του Πάσχα βρέθηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Ο κ. Ιερώνυμος ευλόγησε τον μουσικό, με τον Αρη Μουγκοπέτρο να αναρτά το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Ευχαριστώ πολύ́ τον σεβασμιότατο Ιερώνυμο ! Βοήθεια μας 🙏🏻 να είναι όλος ο κόσμος καλά́» έγραψε ο δημοφιλής οργανοπαίχτης.

