Μονή Σινά: Κινητικότητα στο προσκήνιο, βυζαντινισμοί στο παρασκήνιο

Της Δώρας Αντωνίου

Τη «νομιμοποίηση» των πραξικοπηματικών κινήσεών τους επιχείρησαν να πετύχουν οι μοναχοί της Μονής Σινά, που στράφηκαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, απευθυνόμενοι αυτήν τη φορά προς τις αιγυπτιακές Αρχές. Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, συνέταξαν έγγραφο, στο οποίο δηλώνουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος επαύθη από τη θέση του Ηγουμένου της Μονής και επιδίωξαν να το επιδώσουν σε εκπροσώπους αιγυπτιακών Αρχών.

Συνάντησαν, ωστόσο, άρνηση παραλαβής του εγγράφου και της αναγνώρισης που επιζητούσαν να επιτύχουν με αυτόν τον τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η επιστολή που απέστειλε προς των Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ’, προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους της Σιναϊτικής κοινότητας, καθώς θεωρήθηκε ότι λειτουργεί με όρους «εκκλησιαστικού επεκτατισμού» και ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει την τρέχουσα συγκυρία για να εμφανιστεί ότι ο ίδιος και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναγνωρίζονται ως έχοντες αρμοδιότητα, λόγο και παρέμβαση στη Μονή Σινά.

Ειδικότερα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναφέρει ότι με την επιστολή που του απηύθυνε προηγουμένως ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός «ἐκφράζεται ἡ βούλησις ὅπως τὸ Πατριαρχεῖον ἀναλάβῃ πνευματικῶς καὶ κανονικῶς τὴν διαχείρισιν τοῦ σοβοῦντος ζητήματος, ὅ ἀφορᾷ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σινᾶ.

Ἡ ἀναφορὰ αὕτη ἀποτελεῖ σαφῆ ὁμολογίαν ὅτι, συμφώνως πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ τὴν ἀδιασάλευτον Παράδοσιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων φέρει τὴν πνευματικὴν καὶ κανονικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῆς Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σινᾶ, ἐξ ἧς καθίσταται φανερὸν ὅτι ὁ ἐπιζητούμενος ἔντιμος συμβιβασμὸς δύναται νὰ προέλθῃ μόνον διὰ τῆς ἀνεγνωρισμένης κανονικῆς ὁδοῦ καὶ ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν τοῦ Θρόνου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας».

Και γνωστοποιεί την πρόθεσή του να στείλει τριμελή αντιπροσωπεία στη Μονή για να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος που έχει ανακύψει.

Ωστόσο, πηγές κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό επισημαίνουν ότι στην επιστολή που εκείνος είχε απευθύνει προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τού ζήτησε απλώς να αποδοκιμάσει τους μοναχούς που απευθύνθηκαν σε αυτόν και υποστήριξαν ότι δρουν στο όνομά του, ενώ ο κ. Θεόφιλος κάνει αναφορά σε αναγνώριση αρμοδιότητας στα της Μονής.

Προσθέτουν, επίσης, ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα που αφορούν τη Μονή μόνο κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου ή έπειτα από ομόφωνη απόφαση του συνόλου της μοναστικής κοινότητας και ότι καμιά από τις δύο συνθήκες δεν ισχύει αυτήν τη στιγμή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στην αυριανή επίσκεψη στην Αθήνα του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, και στη συνάντηση που θα έχει με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Από ελληνικής πλευράς αναφέρεται ότι βρίσκονται «σε καλό δρόμο» οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και η προσδοκία είναι ότι θα αποτυπωθεί απτή πρόοδος στην προσπάθεια επίλυσης της εκκρεμότητας που προέκυψε αναφορικά με το καθεστώς της Μονής μετά από την απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου.

Είναι αυτή η προοπτική επίλυσης της εκκρεμότητας που φαίνεται ότι ενεργοποίησε όλες τις πλευρές που έχουν κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα με προφανή στόχο να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να επιτύχουν αύξηση της επιρροής τους ή και έλεγχο επί της Μονής.



