Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία το Ηράκλειο Κρήτης

Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία- Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο έναν νεαρό τραυματισμένο άνδρα, στο Ηράκλειο

Κρήτη: Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία το Ηράκλειο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ, σε τοποθεσία στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού στο Δήμο Ηρακλείου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τραυματισμένο νεαρό άνδρα, τον οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας φέρεται να αντιμετωπίζει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας που ερευνούν τον περιστατικό .

