Συνεχίστηκαν για πέμπτη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από την αστυνομία υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες της Τροχαίας, αστυνομικών τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την πέμπτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (28/7/2025-03/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.571 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.477 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 74 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) καθώς και 415 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.144 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 71 διανομείς), 371 επιβάτες δίκυκλων, 187 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 77 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

• 842 στην Αττική

• 381 στο Νότιο Αιγαίο

• 274 στα Ιόνια Νησιά

• 254 στην Κρήτη

• 260 στη Θεσσαλονίκη

• 111 στη Θεσσαλία

• 86 στη Στερεά Ελλάδα

• 216 στη Δυτική Ελλάδα

• 114 στην Πελοπόννησο

• 75 στην Ήπειρο

• 80 στο Βόρειο Αιγαίο

• 122 στην Κεντρική Μακεδονία

• 69 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

• 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, υπογραμμίζεται ότι «η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής».

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.