Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο Ρώσοι που ήταν μέλη του πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου το οποίο συνελήφθη αυτόν τον μήνα από τις ΗΠΑ στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό έχουν αφεθεί ελεύθεροι και είναι καθ΄οδόν προς τη Ρωσία.

«Δύο Ρώσοι ναυτικοί απελευθερώθηκαν και επιστρέφουν στα σπίτια τους, στη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria-Novosti.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αναχαιτιστεί στις 7 Ιανουαρίου από τις αμερικανικές αρχές, που το κατηγορούν ότι αποτελεί μέρος ενός "σκιώδους στόλου" που εξυπηρετεί για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας βενεζουελάνικο, ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο, και ότι πλέει με ψευδή σημαία.

Η επωνυμία και η ακριβής κατάσταση του σκάφους αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών. Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει ότι εξασφάλισε στις 24 Δεκεμβρίου προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό ρωσική σημαία.

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου, η Ρωσία είχε πει πως η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και έλαβε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες που ήταν μέλη του πληρώματος.

Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει προηγουμένως πως θα ασκούνταν διώξεις σε βάρος του πληρώματος.

Η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποκινεί «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και ανησυχεί ότι «η Ουάσινγκτον μπορεί να είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».

Πηγή: skai.gr

