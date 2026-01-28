Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε 16.000 απολύσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο τoυ δεύτερου μεγάλου κύματος απολύσεων στην εταιρεία σε διάστημα τριών μηνών, ενώ επεκτείνει την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι η Amazon σχεδίαζε μια δεύτερη σειρά απολύσεων ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για τη μείωση περίπου 30.000 θέσεων εργασίας, με τις απολύσεις να αναμένεται να επηρεάσουν τους εργαζόμενους στα τμήματα Amazon Web Services, λιανικής πώλησης, Prime Video και ανθρώπινου δυναμικού.

Η Amazon προχώρησε σε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου στα τέλη Οκτωβρίου, με τον CEO Andy Jassy να τονίζει την ανάγκη της εταιρείας να εξαλείψει την υπερβολική γραφειοκρατία, μειώνοντας τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας υπογραμμίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη δυναμική του εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις.

Οι 30.000 θέσεις εργασίας θα αντιπροσωπεύουν συνολικά ένα μικρό μέρος των 1,58 εκατομμυρίων υπαλλήλων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% του εταιρικού της εργατικού δυναμικού. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Amazon απασχολείται σε κέντρα διανομής και αποθήκες.

Πηγή: skai.gr

