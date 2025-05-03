Στο ηλεκτρονικό «δίχτυ» της εφορίας θα βρεθούν από το καλοκαίρι όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα της χώρας, ανεξάρτητα με το εάν είναι ιδιόκτητα, ενοικιαζόμενα ή κενά. Πρόκειται για το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ, το οποίο προανήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως έχει δηλώσει ο κ. Πιερρακάκης, «πλέον θα έχουμε ένα ψηφιακό "μάτι" για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, σαρώνοντας τα στοιχεία 7 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές

Στη συγκεκριμένη βάση, θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν εκ νέου τα στοιχεία των ακινήτων και τη χρήση τους, ήτοι εάν κατοικούν σε αυτά, εάν τα εκμισθώνουν ή εάν είναι κενά. Από την πλευρά τους, και οι ενοικιαστές θα δηλώσουν τα ακίνητα που μισθώνουν.

Έτσι, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει για κάθε ακίνητο έναν ατομικό φάκελο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: Την επιφάνεια, τη θέση, τον όροφο, εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, νοικιασμένο, ή δωρεάν παραχωρημένο.

Επίσης, τα στοιχεία που υπάρχουν στο Κτηματολόγιο και κυρίως οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), οι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) από το αρχείο του Taxisnet που σχηματίστηκε από τις δηλώσεις του Ε9, οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι αριθμοί παροχής νερού από τις εταιρείες ύδρευσης- αποχέτευσης, στοιχεία για πολεοδομικές άδειες που υπάρχουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στοιχεία από τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία που αφορούν σε ακίνητα στα οποία υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας με αγωγές ή άλλα ένδικα μέσα, οι αριθμοί ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κτισμάτων, καθώς και στοιχεία για τους αποδέκτες των αγροτικών επιδοτήσεων που καταβάλλονται για καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Για το ΜΙΔΑ, η όλη διαδικασία θα έχει τα εξής τέσσερα βήματα:

-Η ΑΑΔΕ θα μεταφέρει στο μητρώο τα πλήρη στοιχεία για τις ιδιοκτησίες των ακινήτων που διαθέτει στην πλατφόρμα του περιουσιολογίου στο Taxisnet, από τις δηλώσεις των Ε2 και Ε9 των φορολογουμένων- με βάση τα οποία υπολογίζεται και ο ΕΝΦΙΑ- και θα αντιστοιχιστούν με τα ΑΦΜ των ιδιοκτητών.

-Επίσης, θα μεταφερθούν όλα τα δεδομένα των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ότι είναι μισθωμένα.

-Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ, θα καλέσει τους φορολογούμενους, είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα, να μπουν στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν μεταφερθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, θα υποχρεούνται να τα διορθώσουν και να αποκαταστήσουν τη σωστή εικόνα των δικαιωμάτων τους. Την ευθύνη για την ορθότητα των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ, θα έχει ο φορολογούμενος.

-Την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων, θα υποχρεωθούν να κάνουν και οι εκμισθωτές και οι ενοικιαστές ακινήτων, ώστε να ταυτιστούν τα ακίνητα που ενοικιάζονται με τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.

Το αρχείο θα ενημερώνεται αυτόματα για τις αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου (αγορές, μεταβιβάσεις, κ.λπ.) από την εφαρμογή myPROPERTY, το αρχείο με την εκμίσθωση ακινήτων κ.λπ. Ταυτόχρονα, το Μητρώο θα διασυνδεθεί με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεών τους. Ενώ οι δαπάνες των ενοικιαστών για τις πληρωμές των μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται στα δικά τους έντυπα Ε1.

Με την ολοκλήρωση του νέου Μητρώου, θα ακολουθήσει η σύνδεσή του με το Κτηματολόγιο και η διασταύρωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στις δύο πλατφόρμες. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η διόρθωση αποκλίσεων στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί σε αυτές τις πλατφόρμες.

Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν είναι δηλωμένα στην εφορία ή τα εμβαδά των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα που είναι δηλωμένα στο Κτηματολόγιο, θα «παρεμβαίνει» η ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες θα καλούνται από την εφορία για εξηγήσεις και εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet είναι ελλιπή, τότε θα καταλογιστούν αναδρομικά οι αναλογούντες φόροι (π.χ. ΕΝΦΙΑ) και τα τέλη, ή ακόμη και πρόστιμα.

Πηγή: skai.gr

