Συνεχίζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τους εντατικούς ελέγχους στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στα χερσαία σύνορα όλης της χώρας, με αξιοσημείωτες επιτυχίες στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης προϊόντων.

Με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, μηχανημάτων ακτινοσκόπησης X Ray και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανιχνευτών, πραγματοποιούνται στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών, παραποιημένων προϊόντων και ενεργειακών προϊόντων.

Ενδεικτικά, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025 κατάσχεσαν συνολικά :

779.310 ευρώ, 142.535$, 25.000 Δολάρια Αυστραλίας, 920 Σέκελ Ισραήλ, 6.915 Λέβα Βουλγαρίας, 849.015 Λίρες Τουρκίας, 9.000 Λίρες Αγγλίας, 97.000 Δηνάρια Σερβίας, 11.050 Δηνάρια ΝΜΚ, 1.550.000 Δηνάρια Ιράκ, 129.000 Φιορίνια Ουγγαρίας, 400 Γουάν Κίνας, 29.250 Χρίβνα Ουκρανίας, επιταγές αξίας 37.316 ευρώ, επιταγές αξίας 4.779.261 Λίρες Τουρκίας, 39 χρυσές λίρες αξίας 113.258 ευρώ και 1 ράβδο χρυσού

2.571.310 τεμάχια τσιγάρα, 465 kg καπνού, 4.600 ράβδους καπνού

94 kg κάνναβης και 15 kg κοκαΐνης

260 lt παράνομων αλκοολούχων προϊόντων και 1 άμβυκα

2.712 τεμάχια απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων

180 lt αιθυλική αλκοόλη

Αναλυτικά:

A. Αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενώ δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο, εντοπίστηκαν:

23.680 ευρώ και 920 Σέκελ Ισραήλ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Τελ Αβίβ

23.065 ευρώ και 5.900$ σε επιβάτες από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη

12.280 ευρώ και 10.000$ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Κωνσταντινούπολη

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνδρομή του ανιχνευτή σκύλου «Bart» εντοπίστηκαν:

11.000 ευρώ σε επιβάτη κατά την άφιξή του από Κάιρο

38.000 ευρώ, 25.000 Δολάρια Αυστραλίας και 1 ράβδος χρυσού 20gr σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Ντόχα

14.000 ευρώ σε επιβάτη κατά την άφιξή του από Ντουμπάι

59.370 ευρώ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Κωνσταντινούπολη

44.300 ευρώ και 7.900$ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Τελ Αβίβ

58.580 ευρώ και 8.580$ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Βηρυτό

5.550 ευρώ και 6.300$ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Τίρανα

39.300 ευρώ και 67.650$ σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Νέα Υόρκη

Στο Τελωνείο Κακαβιάς εντοπίστηκαν 15.000Euro σε επιβάτες κατά την έξοδό τους προς την Αλβανία.

Στο Τελωνείο Κήπων εντοπίστηκαν 133.575 ευρώ, 29.800$, 6.915 Λέβα Βουλγαρίας, 9.000 Λίρες Αγγλίας, 1.550.000 Δηνάρια Ιράκ, 849.015 Λίρες Τουρκίας και 5 επιταγές αξίας 4.779.261 σε Λίρες Τουρκίας.

Στο Τελωνείο Ευζώνων εντοπίστηκαν συνολικά 301.610 ευρώ, 6.405$, 97.000 Δηνάρια Σερβίας, 11.050 Δηνάρια ΝΜΚ, 129.000 Φιορίνια Ουγγαρίας, 400 Γουάν Κίνας, 29.250 Χρίβνα Ουκρανίας, 37.316 ευρώ σε επιταγές και 39 χρυσές λίρες αξίας 113.258 ευρώ.

Β. Λαθραία καπνικά προϊόντα

Στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών «Bart» και «Bane» κατασχέθηκαν:

354.200 τεμάχια τσιγάρα και 84 kg καπνό για ναργιλέ που έφεραν στις αποσκευές τους συνολικά 16 επιβάτες προερχόμενοι από Κάιρο, Κωνσταντινούπολη, Αντίς Αμπέμπα και Αλεξάνδρεια. Οι επιβάτες συνελήφθησαν.

113.000 τεμάχια τσιγάρα που έφεραν στις αποσκευές τους συνολικά 3 επιβάτες αναχωρούντες από Αθήνα προς Γαλλία και Αγγλία.

1.462.520 τεμάχια τσιγάρα και 304 kg καπνού για ναργιλέ που περιέχονταν σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές χωρίς στοιχεία επιβάτη & πτήσης.

8.700 τεμάχια τσιγάρα και 55 kg λεπτοκομμένου καπνού για χειροποίητα τσιγάρα που βρέθηκαν σε δέματα προς εξαγωγή για Μ. Βρετανία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

404.200 τεμάχια τσιγάρα σε ελέγχους στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα:

- 4.200 τεμάχια χωρίς ένσημες ταινίες ΕΦΚ μέσα σε μεταλλική συσκευή με περιγραφή stand ενυδρείου, για το άνοιγμα της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής.

- 400.000 τεμάχια μέσα σε 40 χαρτοκιβώτια αφιχθέντα από Ταϊλάνδη μέσω Κατάρ.

Στο Τελωνείο Πατρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.680 τεμάχια τσιγάρα και 1.200 gr καπνός σε λαϊκές αγορές του δήμου Πατρέων.

Στο Τελωνείο Καστανέων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.200 τεμάχια τσιγάρα.

Στο Τελωνείο Ευζώνων εντοπίστηκαν σε οχήματα κατά την είσοδο τους στη χώρα με τη βοήθεια των σκύλων ανιχνευτών «Μπόϊκα» και «Aria» κρυμμένα σε διάφορα σημεία των οχημάτων και στις αποσκευές των επιβατών 72.310 τεμάχια τσιγάρα, 5,43 kg καπνός και 2.200 ράβδοι καπνού.

Στο Τελωνείο Κήπων με τη βοήθεια του σκύλου ανιχνευτή «Magnum» εντοπίστηκαν σε οχήματα κατά την είσοδο τους στη χώρα, κρυμμένα σε διάφορα σημεία των οχημάτων και στις αποσκευές των επιβατών, 94.660 τεμάχια τσιγάρα, 14 kg καπνός και 2.400 ράβδοι καπνού.

Στο Τελωνείο Δοιϊράνης με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή «Βούκα» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50.840 τεμάχια τσιγάρα και 1.600 gr καπνός.

Γ. Παράνομα αλκοολούχα προϊόντα και εξοπλισμός απόσταξης

Στο Τελωνείο Ευζώνων από τους ελέγχους οχημάτων κατά την είσοδό τους στη χώρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 lt αλκοολούχου προϊόντος απόσταξης.

Από έλεγχο του Τελωνείου Μυτιλήνης σε όχημα φορτηγό που έφτασε στο λιμάνι με επιβατικό πλοίο, εντοπίστηκαν 200 lt αλκοολούχο προϊόν απόσταξης. Για το προϊόν δεν υπήρχαν νόμιμα παραστατικά αγοράς ή άδεια απόσταξης και κατασχέθηκε ως προϊόν λαθρεμπορίας ενώ δείγματα στάλθηκαν στη Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης.

Στο Τελωνείο Καβάλας από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39,5 lt αλκοολούχων ποτών και ένας άμβυκας χωρίς αριθμό γενικού μητρώου.

Δ. Παραποιημένα είδη

Στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι ελεγκτές προέβησαν στη δέσμευση 1.730 τεμαχίων παραποιημένων ειδών (σήματα αυτοκινήτων, παιδικά ρολόγια χειρός, ενδύματα, υποδήματα, ζώνες, κλινοσκεπάσματα, πορτοφόλια διαφόρων σημάτων) τα οποία εντοπίστηκαν είτε σε αποσκευές επιβατών είτε σε δέματα εμπορικών αποστολών με προέλευση την Τουρκία και την Κίνα.

Στο Τελωνείο Κήπων, από ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 982 παραποιημένα είδη (μπλούζες).

Ε. Λαθρεμπόριο

Στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ελεγκτές εντόπισαν σε δέματα μέσω ταχυδρομείου:

5.152 κάψουλες των 300mg περιέχουσες τη δραστική ουσία πρεγκαμπαλίνη

1 κλείστρο όπλου

10 πλαστικά βέλη με σιδερένιες μύτες

1 κλείστρο όπλου

Στο Τελωνείο Καστανέων βρέθηκαν και δεσμεύτηκαν 8 μπουκάλια φυτοπροστατευτικού υλικού του ενός λίτρου, τα οποία δεν έφεραν ετικέτες στην ελληνική γλώσσα και δεν διέθεταν άδεια κυκλοφορίας και εισαγωγής στη χώρα.

Στο Τελωνείο Κακαβιάς πολίτης αποπειράθηκε να εισαγάγει 1 συσκευασία των 10 gr φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία methomyl. Πρόκειται για παράνομο γεωργικό φάρμακο, μη εγκεκριμένο στην Ε.Ε. από το 2019.

Στο Τελωνείο Σερρών με τη βοήθεια του αυτοκινούμενου συστήματος ακτινοσκόπησης (X-RAY), εντοπίστηκε εντός της μπαγαζιέρας οχήματος που μετέφερε μελαμίνες, 180 lt με αιθυλική αλκοόλη. Η έκθεση της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών έδειξε ότι πρόκειται για αιθυλική αλκοόλη αλκοολικού βαθμού 95,84%.

Στο Τελωνείο Δράμας από έλεγχο σε φορτηγό κατά την είσοδό του στη χώρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

α) 1.820 συσκευασίες των 50ml φάρμακου για την αντιμετώπιση των πόνων των αρθρώσεων. Πρόκειται για μη εγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

β) 1.760 συσκευασίες των 20 ταμπλετών συμπληρώματος διατροφής για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα χωρίς άδεια του ΕΟΦ για διάθεσή του στην Ελλάδα.

Στο Τελωνείο Ευζώνων πολίτης αποπειράθηκε να εισάγει παράνομα στη χώρα είδη υγιεινής και μεταλλικά στηρίγματα.

Στο Τελωνείο Κήπων σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι επιβάτες οχημάτων ΙΧ και λεωφορείων προσπάθησαν να εισάγουν στη χώρα:

3.359 ενδύματα και υποδήματα τούρκικης προέλευσης

1.218 τεμάχια κτηνιατρικά είδη

151 γραβάτες και συνδετήρες γραβάτας τούρκικης προέλευσης

2 οδοντοστοιχίες με 11 δόντια εκάστη και 2 εκμαγεία οδοντοστοιχιών

49 kg τυροκομικών προϊόντων και 11 kg αλλαντικών

5 νεαρά σκυλιά

1.000 φερμουάρ ενδυμάτων

200 κιλίμια προσευχής.

ΣΤ. Καύσιμα

Στο Τελωνείο Ορεστιάδας εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 180 lt καυσίμων τα οποία μεταφέρονταν σε μη κατάλληλα δοχεία.

Ζ. Ναρκωτικά

Στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ελεγκτές με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών «Diego», «Hant» και «Bane» εντόπισαν και κατάσχεσαν:

168 συσκευασίες κάνναβη βάρους 92,5 kg και προέλευση από την Ταϊλάνδη, σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων

83,4 gr κάνναβη σε δέμα προερχόμενο από Ταϊλάνδη μέσω ταχυδρομείου

1 kg κάνναβη και μία συσκευή ατμίσματος περιέχουσα κάνναβη σε δέμα προερχόμενο από Η.Π.Α. μέσω ταχυδρομείου

15 kg κοκαΐνης σε αποσκευή επιβάτη από Ντουμπάι, ο οποίος συνελήφθη.

Η. Λοιπές τελωνειακές παραβάσεις

Σε εκ των υστέρων έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία από την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, διαπιστώθηκε απόπειρα παράνομης εισαγωγής εμπορευμάτων ως προϊόντα της Ε.Ε.. με σκοπό την απαλλαγή ΦΠΑ ποσού 35.800 ευρώ.

