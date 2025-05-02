Το καλοκαίρι η λειτουργία του μητρώου ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων

Ένα νέο ψηφιακό όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στα ακίνητα και ειδικά στα ενοίκια, ρίχνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενεργοποιώντας από το καλοκαίρι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Στο νέο Μητρώο θα δηλωθούν εκ νέου όλα τα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι, ενώ στην ίδια πλατφόρμα θα δηλωθούν και τα στοιχεία των ενοικιαστών, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργείται ατομικός φάκελος, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για τη χρήση του, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής τους εικόνας, που θα εξαλείψει τις ασυμφωνίες και θα βάλει τέλος στα διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα που καταγράφονται σήμερα σε Κτηματολόγιο, Ε9, τίτλους ιδιοκτησίας, λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λ.π.

Θα ακολουθήσει η λειτουργία της πλατφόρμας και εν συνεχεία η διασύνδεση του νέου Μητρώου με το Κτηματολόγιο, αφού επιλυθούν προηγουμένως τα προβλήματα συμβατότητας που υπάρχουν τώρα με το Περιουσιολόγιο και το Κτηματολόγιο.

Όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες τεχνικές συνθήκες θα ξεκινήσει μέσω διαλειτουργικότητας ο έλεγχος για κάθε ένα ακίνητο σε όλη την επικράτεια. Μετά την ταυτοποίηση των ακινήτων όλοι οι φορείς θα ακολουθούν τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιφέρει αλλαγές στους φόρους αλλά και στα δημοτικά τέλη με την κυβέρνηση να καλείται να αποφασίσει εάν θα επιβληθούν αναδρομικά φόροι ή τέλη ή εάν η ενεργοποίηση του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων θα αποτελέσει την αφετηρία για τον υπολογισμό των φόρων.

Ήδη σήμερα στις περισσότερες αγοραπωλησίες ακινήτων διαπιστώνεται ότι διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και διαφορετικά στο Ε9. Όλα αυτά θα λυθούν με το ενιαίο μητρώο, εξέλιξη που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Το ενιαίο μητρώο θα περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο και το υπό σύσταση Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων καθώς θα συγκεντρώνει πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και θα καλύπτει στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδότηση, ύδρευση, πολεοδομία, δικαστικές διαφορές, αγροτικές επιδοτήσεις, φορολογική και κτηματολογική εικόνα, κ.λπ.

Μεταξύ των στοιχείων που θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα είναι τα εξής:

*Είδος ακινήτου, επιφάνεια, θέση, όροφος.

*Κατάσταση: ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο.

*Τα στοιχεία που υπάρχουν στο Κτηματολόγιο και κυρίως οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

*Οι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) από το αρχείο του Taxisnet, που σχηματίστηκε από τις δηλώσεις του Ε9.

*Οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

*Οι αριθμοί παροχής νερού από τις εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης.

*Στοιχεία για πολεοδομικές άδειες που υπάρχουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ).

*Στοιχεία από τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία που αφορούν ακίνητα στα οποία υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, με αγωγές ή άλλα ένδικα μέσα.

*Οι αριθμοί ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κτισμάτων.

*Στοιχεία για τους αποδέκτες των αγροτικών επιδοτήσεων που καταβάλλονται για καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα διασυνδέεται με όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, τις πλατφόρμες του Taxisnet και του Κτηματολογίου, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν δεδομένα. Η ανταλλαγή δεδομένων θα γίνεται με περιορισμένο εύρος, ανάλογα με την κατηγορία του φορέα και τις ανάγκες του.

Με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας θα καταγράφεται αυτόματα. Έτσι, όταν υπογράφεται ένα συμβόλαιο και αναρτάται στο myPROPERTY, το μητρώο θα ενημερώνει αυτόματα τις υπηρεσίες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης κ.λπ., χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πρώην και τον νέο ιδιοκτήτη.





