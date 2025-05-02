ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή 11/05/2025 και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του eΕΦΚΑ-πρώην ΟΑΕΕ, που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς, ύψους 1 ευρώ, για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και ασφάλιση/Αποζημιώσεις και παροχές/Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα ξεκινάει εφέτος την 01η/06/2025, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και θα υλοποιηθεί έως την 31η/05/2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι κοινωνικού τουρισμού του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee.

Η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και ασφάλιση/Αποζημιώσεις και παροχές/Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Η επιταγή, με την οποία εξασφαλίζεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.

Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα, που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2025 έως 14/01/2026) και του Πάσχα (από 03/04/2026 έως 19/04/2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για τα Άτομα με Αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee.

