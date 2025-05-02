Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 1,65% με ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο

Με κύριο μοχλό ανόδου τον τραπεζικό κλάδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε θετικά τον Μάιο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σε υψηλό ενός μήνα, πάνω από τις 1.720 μονάδες.

Ειδικότερα, η απόσταση από το ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους των 1.749,90 μονάδων περιορίστηκε, φέρνοντας την αγορά κοντά σε τεχνικά κρίσιμες αντιστάσεις που αντιστοιχούν στα υψηλά 15ετίας, επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2010. Η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίστηκε με τη θετική τάση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενισχύοντας τη δυναμική της.

Στη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 1,65% κλείνοντας στις 1.726,13 μονάδες. Το χαμηλότερο σημείο της ημέρας καταγράφηκε στις 1.711,74 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο του τελευταίου μήνα, με την προηγούμενη αντίστοιχη επίδοση να έχει σημειωθεί στις 28 Μαρτίου (1.735,68 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης ολοκλήρωσε την τρίτη διαδοχική ανοδική εβδομάδα, με σωρευτικά κέρδη 1,2%, ενώ σε ετήσιο επίπεδο η απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται πλέον στο +17,45%. Η διαφορά από τα υψηλά έτους έχει περιοριστεί στο 1,36%.

Ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνίστησε σήμερα στην άνοδο, με κέρδη άνω του 3%, χάρη στην ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας που τροφοδοτήθηκε από θετικές αναλύσεις των JP Morgan και Mediobanca, ενόψει των επικείμενων αποτελεσμάτων α' τριμήνου από τις συστημικές τράπεζες. Ξεχώρισαν Πειραιώς και Alpha Bank. Σε ιδιαίτερα ανοδική τροχιά κινήθηκε και η μετοχή της Aktor (+4%), ενώ ισχυρά κέρδη σημείωσαν επίσης η ΔΕΗ, η Aegean και η Cenergy. Ο ΟΠΑΠ διατήρησε την ανοδική του πορεία για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, φθάνοντας σε επίπεδα που είχε να καταγράψει από τον Ιούνιο του 2009. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 120 δισ. ευρώ, ενώ ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε +1,98% και διαμορφώθηκε στις 4.282,27 μονάδες και ο Mid Cap, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε αύξηση +0,59% στις 2.571,07 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι τράπεζες σημείωσαν άνοδο +2,1%, ο Large Cap είχε άνοδο +1,34% και ο Mid Cap +0,29%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 190,71 εκατ. ευρώ, με τα 19,85 εκατ. ευρώ να αφορούν σε πακέτα.

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφηκε στον τραπεζικό κλάδο, με τις συστημικές τράπεζες να ηγούνται της ανόδου. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κλείνοντας με άνοδο 4,91% στα 5,15 ευρώ. Η Alpha Bank ακολούθησε με κέρδη 4,79% στα 2,23 ευρώ, ενώ θετική ήταν και η μεταβολή για τη Eurobank, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,59% στα 2,57 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε άνοδο 2,86%, τερματίζοντας στις 9,56 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες τραπεζικές μετοχές: η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 3,16% στα 5,88 ευρώ και η Attica Bank σημείωσε άνοδο 3,13% κλείνοντας στα 0,758 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Optima Bank υποχώρησε ελαφρώς, καταγράφοντας πτώση 0,63% στα 15,90 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

