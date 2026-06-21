Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε ότι «ο επιλεγόμενος Μάρλον», το δεξί χέρι του Ιβάν Μορδίσκο, σκοτώθηκε σε μάχη με τον τακτικό στρατό.

Ο Ιβάν Μορδίσκο, επικεφαλής του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), ηγετικής παράταξης διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης FARC, απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Η ανακοίνωση έγινε την παραμονή των προεδρικών εκλογών στη Κολομβία.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το δεξιό χέρι του δημοσίου κινδύνου υπ’ αριθμόν ένα στη χώρα σκοτώθηκε σε μάχη με τον τακτικό στρατό την παραμονή των προεδρικών εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Ο επιλεγόμενος Μάρλον, το δεξί χέρι του επιλεγόμενου Ιβάν Μορδίσκο, έπεσε σε μάχη», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος μέσω X.

No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz,



Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Ο Ιβάν Μορδίσκο —πρόκειται για nom de guerre— είναι ο επικεφαλής του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), της κυριότερης παράταξης διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Ο Μάρλον φέρεται να ήταν επικεφαλής του EMC στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά) και υπεύθυνος για τη βομβιστική επίθεση στις αρχές Απριλίου η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε κάπου είκοσι ανθρώπους.

«Αυτό είναι το πιο σκληρό πλήγμα που έχουμε καταφέρει ποτέ στις ένοπλες μαφιόζικες δομές στη δυτική Κολομβία», όπου το EMC «έχει νικηθεί», κατά τον πρόεδρο Πέτρο.

Στρατιωτικοί και αστυνομικοί «σκότωσαν σε μάχη (...) τον επιλεγόμενο Μάρλον, τον πιο επικίνδυνο δολοφόνο, τρομοκράτη και στρατολόγο παιδιών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.

Ο «Μάρλον» ήταν «ανάμεσα τους πλέον καταζητούμενος κακοποιούς σε διεθνές επίπεδο και είχε επικηρυχτεί από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και τον ρόλο του διακίνηση ναρκωτικών και όπλων» σε συνεργασία με «μεξικανικά καρτέλ», πάντα σύμφωνα με τον υπουργό.

Ο θάνατος του στελέχους του EMC ανακοινώθηκε παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, στις οποίες αντίπαλοι είναι πολιτικός κληρονόμος του προέδρου Πέτρο, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, κι ο εκατομμυριούχος ποινικολόγος, υποψήφιος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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