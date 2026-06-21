Τη δική του καυστική απάντηση σε όσους άσκησαν σκληρή κριτική στην εθνική Ισπανίας μετά το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε τόσο πολύ να τελειώσετε τη δουλειά σας. Είμαστε μόνο στην πρώτη αγωνιστική, έχουμε έναν βαθμό. Η Πορτογαλία πήρε έναν βαθμό. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 και η Γαλλία κέρδισε με 3-1 . Και ήδη νομίζετε ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή; Δεν το καταλαβαίνω. Αντί να απολαμβάνετε τους αγώνες, θέλετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Τώρα, η Ισπανία είναι απαίσια. Αλλά όσοι από εσάς γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο», ανέφερε ο 18χρονος επιθετικός, που απόψε θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

«Υπάρχει ο εγωισμός και υπάρχει η αυτοπεποίθηση. Και τα δύο είναι σημαντικά. Μέχρι ενός σημείου είναι σημαντικό να είσαι εγωκεντρικός. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό. Αλλά πάνω απ’ όλα είναι σημαντικό να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ο κόσμος συχνά μπερδεύει την αυτοπεποίθηση με τον εγωκεντρισμό. Στον κόσμο που ζούμε, αν δεν είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση μπορούν να σε “τελειώσουν”. Και είναι αλήθεια ότι είναι και λίγο διασκεδαστικό να έχεις λίγο εγωισμό. Πας στις συνεντεύξεις Τύπου και γελάς λίγο», πρόσθεσε.

Όσο για το αν θέλει να φτάσει τις επιδόσεις σε γκολ που έχουν στις μεγάλες διοργανώσεις παίκτες όπως ο Μέσι και ο Εμπαπέ, είπε: «Δεν έχω εμμονή με το να σκοράρω γκολ. Πρώτα απ 'όλα, είναι όλοι τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτεροι από μένα, και το στυλ παιχνιδιού μου είναι διαφορετικό. Θέλω μόνο να κερδίσω... μπορείς να σκοράρεις 16 γκολ στο τουρνουά αλλά να αποκλειστείς στα ημιτελικά... Δεν το θέλω αυτό. Η αποστολή μου παραμένει σαφής, θέλω πραγματικά να κερδίσω το Μουντιάλ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.