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Το Ισραήλ «εξουδετέρωσε» 2 στελέχη της Χαμάς που συνδέονταν το δίκτυο χρηματοδότησης

Βοήθησαν στη μεταφορά άνω του μισού δισ. σέκελ στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, μέσω ενός δικτύου δεκάδων λαθρεμπόρων και αργυραμοιβών σε Τουρκία και Γάζας

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IDF

Ο στρατός του Ισράηλ ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Φάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ που συνδέονταν με το δίκτυο χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κάντρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής του δικτύου μαζί με τον Φάρα, δρούσε υπό την ηγεσία της Χαμάς, σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σύμφωνα με τις IDF, ο  Καντρά μαζί με τον Φαρά και άλλους τρομοκράτες βοήθησαν στη μεταφορά περισσότερων από μισό δισεκατομμύριο σέκελ στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, μέσω λειτουργίας ενός δικτύου δεκάδων λαθρεμπόρων και αργυραμοιβών στην Τουρκία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω αυτών των χρημάτων, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνέχισε, και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, να πληρώνει μισθούς στους τρομοκράτες της και να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και των πολιτών του κράτους του Ισραήλ, παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισραήλ Χαμάς Παλαιστίνη IDF Λωρίδα της Γάζας
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