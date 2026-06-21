Ο στρατός του Ισράηλ ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Φάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ που συνδέονταν με το δίκτυο χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κάντρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής του δικτύου μαζί με τον Φάρα, δρούσε υπό την ηγεσία της Χαμάς, σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σύμφωνα με τις IDF, ο Καντρά μαζί με τον Φαρά και άλλους τρομοκράτες βοήθησαν στη μεταφορά περισσότερων από μισό δισεκατομμύριο σέκελ στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, μέσω λειτουργίας ενός δικτύου δεκάδων λαθρεμπόρων και αργυραμοιβών στην Τουρκία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω αυτών των χρημάτων, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνέχισε, και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, να πληρώνει μισθούς στους τρομοκράτες της και να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και των πολιτών του κράτους του Ισραήλ, παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας.

סייעו בהעברה של יותר מחצי מיליארד ש״ח לידי חמאס: צה"ל חיסל מחבלים בתשתית העברת הכספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה



צה"ל תקף במהלך השבוע שעבר בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא - מחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס והגא״פ.

המחבלים פעלו תחת תשתית המופעלת… pic.twitter.com/Blbzhx6Iix — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.