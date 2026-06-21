Παναθηναϊκός: Υποδέχεται Πένια, παρουσιάζει Νίστρουπ και συνεχίζει την ενίσχυση

Μια μέρα πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, οι εξελίξεις στα μεταγραφικά είναι ραγδαίες. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ, στο μεταξύ, παρουσιάζεται σήμερα (16:00) από την πράσινη ΠΑΕ και σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον όσα θα πει ο 38χρονος Δανός τεχνικός για τη φιλοσοφία, τους στόχους, τα πλάνα του, ενδεχομένως και τα μεταγραφικά.

Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, ο Ινιάκι Πένια φτάνει μέσα στη μέρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος γκολκίπερ έχει ήδη συμφωνήσει για 3+1 χρόνια και αφού υπογράψει αναμένεται να μεταβεί κι αυτός στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, με τους «πράσινους» να κλείνουν άμεσα τη θέση του τερματοφύλακα με την κίνηση αυτή αλλά και την παραμονή του Τσάβες.

Από εκεί και πέρα, εξελίξεις περιμένουμε και στις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις της ομάδας, με την απόκτηση του έτερου χαφ (μετά τον Ετιέν Καμαρά που χθες ανακοινώθηκε ως το 2030), των δύο στόπερ (με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν στη λίστα) αλλά και των μπακ.

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