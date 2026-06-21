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Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Τηρήστε το μνημόνιο ή θα υπάρξουν συνέπειες

«Όταν η συμφωνία παραμένει μόνο στα χαρτιά, θα σταματήσει και η ροή της ενέργειας της Μέσης Ανατολής», απείλησε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Χαμενεΐ

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Ιράν

Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα μείνει μόνο στα χαρτιά, εάν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, προειδοποίησε την Κυριακή, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μοχμπέρ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται καλύτερα τη γλώσσα της οικονομίας και του κόστους.

«Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν καλύτερα τη γλώσσα της οικονομίας και της σχέσης κόστους-οφέλους», έγραψε. «Όταν η συμφωνία παραμένει μόνο στα χαρτιά, θα σταματήσει και η ροή της ενέργειας της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε.

«Οι διαπραγματευτές μας δεν θα ικανοποιηθούν με τίποτα λιγότερο από την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του έθνους», προειδοποίησε ο Μοχμπέρ.

Ο σύμβουλος του Χαμενεΐ αναφέρθηκε επίσης στους νεκρούς της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να τους ξεχάσει.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
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