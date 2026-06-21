Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Τηρήστε το μνημόνιο ή θα υπάρξουν συνέπειες

Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα μείνει μόνο στα χαρτιά, εάν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, προειδοποίησε την Κυριακή, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μοχμπέρ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται καλύτερα τη γλώσσα της οικονομίας και του κόστους.

«Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν καλύτερα τη γλώσσα της οικονομίας και της σχέσης κόστους-οφέλους», έγραψε. «Όταν η συμφωνία παραμένει μόνο στα χαρτιά, θα σταματήσει και η ροή της ενέργειας της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε.

«Οι διαπραγματευτές μας δεν θα ικανοποιηθούν με τίποτα λιγότερο από την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του έθνους», προειδοποίησε ο Μοχμπέρ.

Ο σύμβουλος του Χαμενεΐ αναφέρθηκε επίσης στους νεκρούς της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να τους ξεχάσει.



آمریکایی‌ها زبان اقتصاد و هزینه-فایده را بهتر می‌فهمند.

وقتی توافق روی کاغذ بماند، جریان انرژی خاورمیانه هم متوقف می‌ماند.

مذاکره‌کنندگان ما جز با اجرای کامل تعهدات و استیفای حقوق ملت راضی نمی‌شوند.

اگرچه خون تک تک شهدا، امام شهید و کودکان میناب را نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم. — محمد مخبر (@MokhberOfficial) June 20, 2026

Πηγή: skai.gr

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