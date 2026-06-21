Τεχνητή Νοημοσύνη: Στη «σκιά» των ΗΠΑ παραμένει η Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αμερικανική εταιρεία Anthropic δεν επιτρέπει πλέον σε αλλοδαπούς να έχουν πρόσβαση στα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης Fable 5 και Mythos 5 για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η πρόσβαση σε προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης θεωρείται κρίσιμη για την οικονομική ισχύ, αυτονομία και ασφάλεια των κρατών.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ τονίζει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γερμανία, προειδοποιώντας για κινδύνους σε περίπτωση καθυστέρησης.

Αμερικανικοί κολοσσοί μονοπωλούν την αγορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορούν Γερμανοί και Γάλλοι να δώσουν μία κοινή απάντηση, με στόχο την αυτονομία της Ευρώπης;Η πρόσβαση σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) δεν εξασφαλίζει μόνο οικονομική ισχύ και αυτονομία, αλλά αποτελεί και μείζον ζήτημα ασφάλειας. Αυτό αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά στις 13 Ιουνίου, όταν η αμερικανική εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε ότι, για λόγους εθνικής ασφαλείας και μετά από εντολή της κυβέρνησης, δεν επιτρέπει την πρόσβαση αλλοδαπών στο κορυφαίο λογισμικό ΤΝ Fable 5 και Mythos 5. Τα συγκεκριμένα μοντέλα θεωρούνται κατάλληλα για να εντοπίζουν κενά ασφαλείας στο λογισμικό.



Όπως δηλώνει στο πρακτορείο dpa ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, η Γερμανία θα πρέπει επειγόντως να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ΤΝ, συνδιαμορφώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ο Ντόμπριντ, «κινδυνεύει πολύ γρήγορα να βρεθεί ανάμεσα στα θύματα» της νέας κατάστασης.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρώτες απαντήσειςΑπαντώντας σε ερώτημα που έθεσε προ ημερών η Deutsche Welle, το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (DFKI) επισημαίνει ότι ήδη δρομολογούνται κάποιες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση. Στις 18 Ιουνίου το DFKI και ο εταίρος του στη Γαλλία, το Inria, οριστικοποιούν τη συμφωνία τους για την ίδρυση ενός κοινού γαλλογερμανικού Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του DFKI, Αντρέας Σέπερς, από τον Ιούλιο του 2026 θα λειτουργήσουν τα γραφεία του νέου οργανισμού σε διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία και τη Γαλλία. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους θα αρχίσει και η επιχειρησιακή λειτουργία του αποκαλούμενου project factory.Ήδη η Mistral AI, γαλλική εταιρεία λογισμικού που θεωρείται πρωτοπόρος στην Ευρώπη στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Bloomberg, τον Σεπτέμβριο του 2025 η Mistral είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, ενώ σήμερα η αξία της φτάνει τα 12 δισ. ευρώ. Προηγουμένως η ολλανδική ASMIL, ο μεγαλύτερος προμηθευτής συστημάτων λιθογραφίας για τη βιομηχανία ημιαγωγών, είχε αποκτήσει μερίδιο 11% της Mistral.Γιατί είναι σημαντική η αυτονομία«Η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει δικές της λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και ικανή να δράσει» τονίζει στην Deutsche Welle ο Γενικός Διευθυντής της Bitcom Μπέρνχαρτ Ρόλεντερ. Κατά την εκτίμησή του, «μία χώρα είναι ψηφιακά κυρίαρχη, όταν μπορεί να αναπτύξει δικές της τεχνολογίες αιχμής και να αποφασίζει από ποιες χώρες θα προμηθεύεται τις τεχνολογίες εκείνες, που δεν αναπτύσσει η ίδια».Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση φαίνεται να συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Στις 11 Φεβρουαρίου αποφάσισε την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ΤΝ. Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπεργκερ εξήγγειλε τη δημιουργία «μίας ευέλικτης εποπτείας με ξεκάθαρο προσανατολισμό στις ανάγκες της ιδιωτικής οικονομίας».Η γερμανική συνεισφοράΗ γαλλική Mistral αναφέρεται πάντα, όταν γίνεται λόγος για τους πιθανούς «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» στον κλάδο της ΤΝ. Ωστόσο, ο συνεργάτης του DFKI, Λέναρτ Κουν, τονίζει ότι υπάρχουν και πολλές γερμανικές επιχειρήσεις με έφεση στην καινοτομία, όπως «η Black Forest Labs, η Langdock, οι Codesphere και Aleph Alpha, η NOXTUA ή η Neura Robotics».Το δυναμικό των γερμανικών επιχειρήσεων εκθειάζει και ο επικεφαλής της Bitcom. Όπως αναφέρει, «στη Γερμανία πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν δικές τους λύσεις ΤΝ. Σε αυτές περιλαμβάνονται βασικά μοντέλα μηχανικής εκμάθησης και εφαρμογές στην Ιατρική ή την Παιδεία».Πολλά ή λίγα τα 12 δισεκατομμύρια;Οι νέες δομές απαιτούν χρόνο, συντονισμένη προσπάθεια και, κυρίως, καλή θέληση από όλες τις πλευρές. Η είδηση ότι το Bloomberg αποτιμά τη Mistral στα 12 δισ. ευρώ ήταν καλοδεχούμενη. Αλλά πόση αξία μπορεί να έχει αυτό το ποσό, όταν συγκριθεί με τα κεφάλαια που διακινούνται παγκοσμίως στον κλάδο; Ο Μπέρνχαρτ Ρόλεντερ επιμένει ότι «με 12 δισεκατομμύρια μπορούν να γίνουν πολλά», αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εξίσου σημαντικό είναι «να προσελκύεις ταλέντα και να διασφαλίζεις κατάλληλες συνθήκες. Οι επιχειρήσεις ΤΝ χρειάζονται ένα πιο χαλαρό κανονιστικό πλαίσιο και ένα κράτος που, ως βασικός πελάτης, θα προωθεί τις νέες τεχνολογίες και θα υποστηρίζει την κλιμακούμενη ανάπτυξή τους».Από την πλευρά του, ο Λέναρτ Κουν θεωρεί πως «το καθοριστικό ερώτημα δεν είναι αν η Mistral θα καταφέρει να ξεπεράσει τις ΗΠΑ», καθώς η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα. «Πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η κυριαρχία στα δεδομένα, η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο έλεγχος των υποδομών. Σε αυτούς τους τομείς, ένας πάροχος από την Ευρώπη όπως η Mistral μπορεί πράγματι να αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».Ο χρόνος πιέζει, αν η Γερμανία και η Ευρώπη θέλουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Κατά την εκτίμηση του DFKI, τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό: Σημαντικά υψηλότερα κεφάλαια ανάπτυξης. Μαζικές επενδύσεις σε κυρίαρχα κέντρα δεδομένων, στην ενεργειακή τροφοδοσία, σε ημιαγωγούς. Kοινή ευρωπαϊκή αγορά με ταχύτερες οικονομίες κλίμακας, λιγότερο κατακερματισμό και πιο ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ισχυρότερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις».Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

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