Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά Λουτρακίου, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή του.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

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