Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στο Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή – Δεν απειλούνται κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική

UPDATE: 09:56
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά Λουτρακίου, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή του.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λουτράκι Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο