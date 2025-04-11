Μήνυση κατά των βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού, όπως ανακοίνωσε η ίδια ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου που δίνει αυτή την ώρα στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.

Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μάθουμε την αλήθεια, είπε και πρόσθεσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που μετείχαν στην επιτροπή κατά παράβαση του Συντάγματος, συνέταξαν ένα πόρισμα χωρίς να κάνουν προκαταρκτική εξέταση, χωρίς στοιχεία, χωρίς να ανοίξουν τηλέφωνα.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως το κράτος μπαίνει σας σίφουνας, μπαζώνει και εξαφανίζει τα κρίσιμα στοιχεία. «Οι συγγενείς άρχισαν να ψάχνουν μόνοι τους σε χωράφια, κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη, κανείς δεν απέδωσε δικαιοσύνη» είπε και χαρακτήρισε «οδυνηρό Γολγοθά» χωρίς τέλος τον αγώνα των συγγενών, που έγιναν επιστήμονες και ειδικοί.

«Στραφήκαμε στη Δικαιοσύνη και εκεί βρήκαμε εμπόδια», πρόσθεσε.

«Αναγκαστήκαμε να ψάξουμε μόνοι μας πώς κάηκαν τα παιδιά μας από χημικές ουσίες. Έχουμε αναλάβει εκούσια επ’ ώμου τη διερεύνηση. Κατηγορούμαστε από την κυβέρνηση για σκόπιμη απόκρυψη αλήθειας. Προστρέξαμε για αμερόληπτη αλήθεια στο εξωτερικό» τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Συνέχισε λέγοντας πως «γίναμε θεατές σε ένα ακόμη τραγέλαφο, ο ίδιος ο πρόεδρος αμφισβήτησε δημόσια τα μέλη που τόλμησαν να πουν την αλήθεια, είχε προηγηθεί η απαξίωση και δολοφονία χαρακτήρων των επιστημόνων που βάλαμε εμείς».

Όπως είπε, η αλήθεια είναι πάντα μια. «Οι κυβερνώντες δεν προστάτευσαν τα παιδιά μας, έδωσαν εντολή συγκάλυψης, ελέγχουν πλήρως την ανάκριση, θάβουν με ψέματα και λάσπη ανθρώπους, συνειδήσεις και την ίδια τη δικαιοσύνη».

Και κατέληξε: «Αναζητούμε τη δικαιοσύνη για όσες και όσους δε γύρισαν σπίτι. Έχουμε τη βοήθεια του ουρανού και θα το πετύχουμε»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.