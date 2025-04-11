Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί τη Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να αποφασίζει την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας, διαμαρτυρόμενο για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Ο πρόεδρος των συνδικαλιστών των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ, μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τις σκέψεις σχετικά με την κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Όπως είπε: «Tη Μεγάλη Τρίτη έχουμε προειδοποιητική 24ωρη απεργία και εποχούμενη συγκέντρωση στο υπουργείο Μεταφορών και την επόμενη εβδομάδα θα έχει κλιμάκωση. Θα πάμε στο υπουργείο Μεταφορών και θα απαιτήσουμε να δούμε τον κ. Κυρανάκη».

Πηγή: skai.gr

