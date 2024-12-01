Μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα AIDS βρίσκει την Ελλάδα ακόμη πιο έτοιμη να συμβάλλει στον οικουμενικό στόχο του τερματισμού αυτής της απειλής έως το 2030» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στο Facebook με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Ο κ.Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει προσθέσει στη φαρέτρα της πολλά όπλα, όπως νέες θεραπείες, αξιόπιστες προσυμπτωματικές εξετάσεις και, πάνω από όλα, στοχευμένη ενημέρωση.

«Σύντομα, μάλιστα, μία ακόμα ασπίδα υγείας θα αποτελέσει το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον HIV» που ήδη καταρτίζεται. Ένας πλήρης Οδικός Χάρτης, ώστε η χώρα μας να συντονιστεί με τις τελευταίες κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη διάγνωση, την περίθαλψη, την παρακολούθηση και, παράλληλα, στην πρόληψη» ανέφερε ο Πρωθυπουργός και κατέληξε υπογραμμίζοντας:

«Έχουμε δρόμο ακόμη. Θα τον διανύσουμε, ωστόσο, νικηφόρα. Με πίστη στη δημόσια υγεία, αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φροντίζοντας εκείνους που νοσούν. Και κρατώντας μακριά από κάθε στιγματισμό ή απομόνωση όσους είναι φορείς του ιού. Είναι για όλους μας καθήκον αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και πολιτισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

