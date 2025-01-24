ΑΒΑΞ: Έτοιμο το 50% της σήραγγας για τον 1 από τους 2 μετροπόντικες της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας

Το 50%, το μισό της διαδρομής του, έχει ήδη διανύσει ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν για την κοινοπραξία AVAX GHELLA ALSTOM τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας.

Η «Αθηνά», το υπερσύγχρονο TBM που ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ως αποστολή να κατασκευάσει σήραγγα 5 χιλιομέτρων μέχρι τον Ευαγγελισμό, «έπιασε» το ορόσημο των 2,5 χιλιομέτρων, διανύοντας, δηλαδή, το 50% της διαδρομής του.

Ειδικότερα, έχει ήδη περάσει κάτω από τον σταθμό «Γουδή», έχει αφήσει πίσω του και τον σταθμό «Ζωγράφου» και σε λίγες ημέρες θα φτάσει στον τρίτο κατά σειρά σταθμό, που είναι ο σταθμός «Ιλίσια».

Με εξίσου γοργούς ρυθμούς συνεχίζει την κατασκευή της σήραγγας και ο δεύτερος μετροπόντικας της ΑΒΑΞ, η «Νίκη», που το καλοκαίρι ξεκίνησε από το Άλσος Βεΐκου και ακολουθώντας αντίθετη πορεία ήδη έχει κατασκευάσει σήραγγα 750 μέτρων, περνώντας κάτω από τον σταθμό «Άλσος Βεΐκου» και με κατεύθυνση τον δεύτερο κατά σειρά σταθμό, που είναι ο σταθμός «Γαλάτσι».

«Η κατασκευαστική πρόοδος επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυνατότητες του Ομίλου σε απαιτητικά έργα, καθώς εντός του 2026 η σήραγγα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, μήκους 12,5 χλμ, θα είναι πραγματικότητα», επισημαίνουν στελέχη του Ομίλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

