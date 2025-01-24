Στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών, που κατηγορούνται για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Πρόκειται για δύο άνδρες, 32 και 35 ετών, και δύο γυναίκες, 20 και 34 ετών, που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες, πραγματοποιούσαν αγορές-συναλλαγές σε επιχειρήσεις με αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα.

Τα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν όταν, σε έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χαρτονομίσματα των 100 και των 200 ευρώ, αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικού ύψους 4.700 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.385 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αλλοδαποί, από τις 17 έως τις 22 Ιανουαρίου 2025, είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές με αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα σε δώδεκα επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, καθώς και σε περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, αποκτώντας αγαθά συνολικής αξίας 130,10 ευρώ και αποκομίζοντας κέρδος 1.469 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

