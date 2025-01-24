Μίμης Δομάζος: Ο «στρατηγός» των γηπέδων, δε μένει πια εδώ - Όλη η πορεία του

Ο «στρατηγός» του Παναθηναϊκού δεν μένει πια εδώ. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού, και όχι μόνο, έχει σκορπίσει ο θάνατος του Μίμη Δομάζου την Παρασκευή.

Ο λεγόμενος «στρατηγός» των γηπέδων για τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και το πώς αντιλαμβανόταν τον «βασιλιά των σπορ», αέρινος και δυνατός στον αγωνιστικό χώρο, ο θρύλος του ποδοσφαίρου, αλλά πάντα σεμνός, Μίμης Δομάζος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη έξω από ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο Μίμης Δομάζος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 1942 ήταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις αλάνες της περιοχής δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στα 13 του έβγαλε δελτίο στην Άμυνα Αμπελοκήπων, δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία για να μπορεί ν’ αγωνίζεται.

Αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού μέσου ενώ το 2003 ψηφίστηκε ως ο δεύτερος καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής από την ΕΠΟ για τον εορτασμό των 50 χρόνων της ΟΥΕΦΑ.

Η IFFHS τον επέλεξε στην καλύτερη 11άδα όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2021

Ήταν ένας από τους τελευταίους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν τη φλόγα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Ο πατέρας του ήταν υγειονομικός υπάλληλος με καταγωγή από τη Σάμο και η μητέρα του νοσοκόμα μικρασιατικής καταγωγής.

Σύντομα το όνομά του άρχισε να ακούγεται στους ποδοσφαιρικούς κύκλους και προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Η ανεπίσημη πρεμιέρα του Δομάζου με τα πράσινα ως δεξί εξτρέμ έγινε σε φιλικό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ (0-2) για το Κύπελλο των Χριστουγέννων, που διεξήχθη στις 26 Δεκεμβρίου 1958.

To 1959 ο τότε προπονητής των «πρασίνων», Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς εισηγήθηκε την απόκτηση του, και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό.

Ο Μίμης Δομάζος με την κόρη του Πόπη

Στο «τριφύλλι» έκανε σπουδαία καριέρα και δικαίως θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα του αθηναϊκού συλλόγου.

Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε συνολικά σε 502 αγώνες πρωταθλήματος, επίδοση που τον κατατάσσει πρώτο σε συμμετοχές στην ιστορία των «πρασίνων».

Από Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989

Το έπος του Γουέμπλεϊ

Κορυφαία του στιγμή υπήρξε η συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην κορυφαία ομάδα της εποχής στην Ευρώπη, Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ.

Ο τελικός για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης 1970-71 πραγματοποιήθηκε στο Γουέμπλεϊ στις 2 Ιουνίου 1971, με αντιμέτωπους τον Άγιαξ και τον Παναθηναϊκό. Ο Άγιαξ του μεγάλου άσου Κρόιφ κέρδισε τον αγώνα με 2-0. Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε σε ευρωπαϊκό τελικό .

Υπό το βλέμμα 83.179 θεατών στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ, ο Άγιαξ πήρε το προβάδισμα στο 5ο λεπτό με τον Βαν Ντάικ. Ο Άγιαξ σκόραρε ξανά στο 87ο λεπτό, όταν ο Άρι Χάαν πέτυχε το 2-0 (το σουτ του κόντραρε πάνω στον Άνθιμο Καψή και κατέληξε στα δίχτυα του Παναθηναϊκού).



Εκείνη τη χρονιά, ο Δομάζος ψηφίστηκε 10ος καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη με πρώτο τον Γιόχαν Κρόιφ.

Ο Μίμης Δομάζος, με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, Αντώνη Αντωνιάδη και Αριστείδη Καμάρα, στην παρουσίαση βιβλίου για τα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε συνολικά 13 τίτλους και ήταν αρχηγός της ομάδας για περίπου 15 χρόνια.

Τη διετία 1978-1980 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κατακτώντας ένα πρωτάθλημα.

Το 1980 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Συνολικά έχει καταγράψει 536 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ) και βρίσκεται στην πρώτη θέση όλων των εποχών σε παρουσίες και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον περισσότερα από 30 χρόνια, παραμένει στην κορυφή του σχετικού πίνακα.

Με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ κατέκτησε συνολικά 14 τίτλους.

Στις εθνικές ομάδες

Είναι 50 φορές διεθνής με την Ελλάδα και έχει σημειώσει 4 τέρματα, ενώ για αρκετά χρόνια είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1959 στο Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης εναντίον της Δανίας.

Στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο ίδιο γήπεδο διεξήχθη φιλικός αγώνας εναντίον της Αυστραλίας, στον οποίο τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Στον συγκεκριμένο αγώνα χρίστηκε σκόρερ, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη που σκόραρε ποτέ με τη φανέλα της Ελλάδας (σε λιγότερο από τρεις μήνες θα συμπλήρωνε τα 39 του χρόνια). Την εποχή εκείνη ήταν δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας, πίσω από τον Μίμη Παπαϊωάννου.

Στατιστικά στοιχεία ανά περίοδο

Προσωπική ζωή

Ο Μίμης Δομάζος ήταν παντρεμένος με την Αργυρώ (Ηώ) Θεοδώρου, με κουμπάρους τον Γιάννη Πάριο με την πρώην σύζυγό του Ντίνα και τον καπετάνιο Φίλιππα Αξιώτη.

Είχαν αποκτήσει μια κόρη, τη Θεόπη (Πόπη) Δομάζου, δημοσιογράφος και απόφοιτος Κολεγίου Αθηνών, εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος Αθηναίων από το 2019, Πρόεδρος της ΔΑΕΜ ενώ χρημάτισε πρόεδρος του Αθήνα 98,4.

Από το 1967 ως το 1979 υπήρξε παντρεμένος με τη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκυ Μοσχολιού (με κουμπάρο τον στρατιωτικό Ιωάννη Λαδά), με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, την Ράνια (Ουρανία) το 1967 και την Ευαγγελία το 1968.

Το 2016 παρουσίασε το λεύκωμά του με τίτλο «Μίμης Δομάζος: «Μυστικά και άλλες αποκαλύψεις», στο οποίο αναφέρονται πολλά περιστατικά από τη μεγάλη καριέρα του, ενώ είναι γεμάτο από σπάνιες φωτογραφίες.

Από Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989

