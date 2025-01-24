Αιανή Κοζάνης: Καβαλάρηδες ξεκίνησαν για το τάμα στον Όσιο Νικάνορα

Περισσότερα από 35 άλογα με τους αναβάτες τους ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από την Αιανή Κοζάνης για το μοναστήρι του Οσίου Νικάνορα Ζαβορδας, κοντά στην Δεσκάτη Γρεβενών στο όρος Καλλίστρατο, σύμφωνα με το έθιμο, για να εκπληρώσουν τάμα που έχει ιστορία ενός αιώνα.

Για τους συμμετέχοντες στο έθιμο αλλά και τους κατοίκους της Αιανής αποτελεί ιερή στιγμή, εκπληρώνοντας το τάμα στον Όσιο Νικάνορα που όπως πιστεύουν έσωσε κατοίκους και ζώα από την ισπανική γρίπη το 1918.

Στο μοναστήρι θα διανυκτερεύσουν περίπου 120 άτομα, καβαλάρηδες και συνοδοί για να επιστρέψουν με τα λείψανα του Οσίου Νικάνορα, το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής όπου και πάλι σύσσωμοι κάτοικοι επισκέπτες και κλήρος θα τους υποδεχτούν με κάθε τιμή στην κεντρική πλατεία της Αιανής.

Τα ιερά λείψανα θα παραμείνουν στην Αιανή μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη.

Το έθιμο των καβαλάρηδων μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και αποτελεί ιερό χρέος όχι μόνο για τους Αιανιώτες αλλά και τους κατοίκους του Κρόκου και της Άνω Κώμης, που διατηρούν και συνεχίζουν το έθιμο αδιάλειπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καβαλάρηδες διανύουν μια απόσταση 40 χιλιομέτρων διάρκειας τεσσάρων ωρών με τα άλογα τους και σε δύσκολες τις περισσότερες φορές καιρικές συνθήκες, στη μέση του χειμώνα και σε ιδιαίτερα δύσβατες διαδρομές.

Πηγή: skai.gr

