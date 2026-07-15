Συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου δύο 19χρονοι αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ομοεθνή τους.

Ειδικότερα βραδινές ώρες προχθές Δευτέρα οι δύο 19χρονοι προκαλώντας σωματικές βλάβες σε 21χρονο ομοεθνή τους, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά του έγγραφα.

Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν οι δύο 19χρονοι, ενώ τα προσωπικά έγγραφα και το ένα κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στον παθόντα.

Όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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