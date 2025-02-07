Λογαριασμός
Βουβός πόνος στην κηδεία του μικρού Άγγελου στην Καλλιθέα – Εικόνες που ματώνουν την καρδιά 

Τραγική φιγούρα η γιαγιά του - Απλός κόσμος με ένα λευκό τριαντάφυλλο αποχαιρέτησε το αγγελούδι - Δίπλα στο βιβλίο συλλυπητηρίων τα αγαπημένα αρκουδάκια του αγοριού... 

Μικρός 'Αγγελος: Αυτή την ώρα η κηδεία στην Καλλιθέα – Εικόνες που ματώνουν την καρδιά 

Στο κοιμητήριο της Kαλλιθέας έγινε σήμερα η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του μικρού Άγγελου, που κακοποιήθηκε βάναυσα από τη μητέρα του και τον σύντροφό της με αποτέλεσμα το τρίχρονο αγγελούδι να χάσει τη ζωή του. 

Τραγική φιγούρα η γιαγιά του, που έθαψε το εγγονάκι της.

Στο νεκροταφείο βρέθηκε και ο βιολογικός πατέρας του αγοριού.

Μέσα σε κλίμα βουβού πόνου, συγγενείς αλλά και άγνωστοι πολίτες αποχαιρέτησαν το αγοράκι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια.

Μάλιστα, δίπλα στο βιβλίο των συλλυπητηρίων, είχαν τοποθετηθεί τα αγαπημένα αρκουδάκια του 3χρονου Αγγελου. 

Το μόνο αισιόδοξο μέσα σε αυτή την τραγωδία είναι το δώρο ζωής που έκανε ο μικρός Άγγελος σε δύο ανθρώπους: Οι νεφροί του μεταμοσχεύτηκαν σε έναν 37χρονο στη Θεσσαλονίκη και η καρδιά του σε ένα μικρό παιδάκι στην Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κηδεία Κακοποίηση Ανηλίκου
