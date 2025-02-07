Λογαριασμός
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά – Ο συλληφθείς κατείχε χιλιάδες σφαίρες και όπλα

Η αστυνομία κλήθηκε από 67χρονη γυναίκα και τον 40χρονο γιο της, έτερο μέλος της οικογένειας, επειδή, όπως καταγγέλθηκε, τους έβριζε και τους απειλούσε

Κρήτη: Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Ο συλληφθείς είχε χιλιάδες σφαίρες και όπλα

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ένας άνδρας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Η αστυνομία κλήθηκε από 67χρονη γυναίκα και τον 40χρονο γιο της, έτερο μέλος της οικογένειας, επειδή, όπως καταγγέλθηκε, τους έβριζε και τους απειλούσε.

Ο 44χρονος δράστης – γιος και αδερφός – εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι τους, ενώ στην έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά – Ο συλληφθείς “έφερε” χιλιάδες σφαίρες και όπλα

• 3.261 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• 4 κυνηγετικά όπλα
• 5 αεροβόλα όπλα
• 2 ασύρματοι με τις βάσεις τους
• Διόπτρα
• 3 μαχαίρια


Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων (Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας).

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη Χανιά ΕΛΑΣ
