Κρήτη: Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Ο συλληφθείς είχε χιλιάδες σφαίρες και όπλα

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ένας άνδρας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Η αστυνομία κλήθηκε από 67χρονη γυναίκα και τον 40χρονο γιο της, έτερο μέλος της οικογένειας, επειδή, όπως καταγγέλθηκε, τους έβριζε και τους απειλούσε.

Ο 44χρονος δράστης – γιος και αδερφός – εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι τους, ενώ στην έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3.261 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

• 4 κυνηγετικά όπλα

• 5 αεροβόλα όπλα

• 2 ασύρματοι με τις βάσεις τους

• Διόπτρα

• 3 μαχαίρια



Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων (Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας).

Πηγή: skai.gr

